Kullu: PNB की शाखा में 500 रुपए के नकली नोट मिलने से हड़कंप, पुलिस में दर्ज करवाई FIR

कुल्लू (शम्भू): कुल्लू जिला की बजौरा स्थित पंजाब नैशनल बैंक शाखा में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रमुख जिला प्रबंधक राजेंद्र कुमार की शिकायत पर भुंतर थाना में केस दर्ज है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सीरियल नम्बर के 5 नकली नोट बरामद किए गए। इनके सीरियल नम्बर भी पुलिस को बताए हैं। ये सभी नोट बीएनए डिपॉजिट शाखा बजौरा में पाए गए हैं।

जिस व्यक्ति के खाते में ये नकली नोट डिपॉजिट हुए हैं, उसका नाम विकेश निवासी आसार जिला मंडी है। एएसपी संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यह नकली नोट कहां से आए और किसने इन्हें तैयार किया है।