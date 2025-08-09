Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Kullu: PNB की शाखा में 500 रुपए के नकली नोट मिलने से हड़कंप, पुलिस में दर्ज करवाई FIR

Kullu: PNB की शाखा में 500 रुपए के नकली नोट मिलने से हड़कंप, पुलिस में दर्ज करवाई FIR

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 10:20 PM

panic due to finding fake 500 rupee note in pnb branch

कुल्लू जिला की बजौरा स्थित पंजाब नैशनल बैंक शाखा में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है।

कुल्लू (शम्भू): कुल्लू जिला की बजौरा स्थित पंजाब नैशनल बैंक शाखा में 500 रुपए के 5 नकली नोट मिलने से हड़कंप मच गया है। इस संबंध में बैंक प्रबंधन की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार प्रमुख जिला प्रबंधक राजेंद्र कुमार की शिकायत पर भुंतर थाना में केस दर्ज है। उन्होंने बताया कि विभिन्न सीरियल नम्बर के 5 नकली नोट बरामद किए गए। इनके सीरियल नम्बर भी पुलिस को बताए हैं। ये सभी नोट बीएनए डिपॉजिट शाखा बजौरा में पाए गए हैं। 

जिस व्यक्ति के खाते में ये नकली नोट डिपॉजिट हुए हैं, उसका नाम विकेश निवासी आसार जिला मंडी है। एएसपी संजीव चौहान ने कहा कि पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि यह नकली नोट कहां से आए और किसने इन्हें तैयार किया है।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!