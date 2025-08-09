Una: हिमाचल-पंजाब बाॅर्डर पर गौवंश से भरा ट्रक पकड़ा, चालक गिरफ्तार, 2 तस्कर माैके से फरार

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 09:25 PM
दौलतपुर चौक (रोहित): गगरेट थाना के अंतर्गत पुलिस ने पंजाब सीमा से सटे मरवाड़ी बैरियर पर गौवंश तस्करी का मामला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार एक ट्रक में 11 गौवंश को भरकर ले जाया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इस दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया, जबकि उसके 2 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए।
बता दें कि शुक्रवार देर रात पंजाब से एक निजी वाहन में ये गौवंश लेह ले जाया रहा था। चौकी प्रभारी एसआई रविपाल ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर शुक्रवार देर रात मरवाड़ी में नाका लगाया गया था। इस दाैरान तलवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रक को रोककर जांच की गई। जैसे ही ट्रक के तिरपाल को हटाने को कहा तो ड्राइवर के साथ मौजूद 2 लोग माैके से भाग गए। इस दाैरान पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया। जब ट्रक से तिरपाल हटाया ताे उसमें 11 गौवंश काे लदा हुआ पाया गया। ट्रक से गौवंश को निकालकर क्षेत्र की एक निजी गऊशाला में भेज दिया गया।
पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान बूटा सिंह निवासी वेरका अमृतसर के रूप में हुई है। पुलिस ने उसके खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एएसपी ऊना संजीव भाटिया ने बताया कि पुलिस ने 11 गौवंश को मुक्त करवाया है और इस तस्करी के नैटवर्क की जांच हर पहलू से की जा रही है।