Mandi: महिला ने कमरे में ऐसे गले लगा ली माैत, शादी को हुआ था सिर्फ एक साल

लडभड़ोल (भारद्वाज): लडभड़ोल क्षेत्र की ग्राम पंचायत पिहड-बेढलू के करसाल में एक महिला द्वारा फंदा लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान शिवानी (20) पत्नी नवीन कुमार के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि महिला जब अपने कमरे से बाहर नहीं आई ताे परिजनों ने दरवाजा खटखटाया, लेकिन न ताे दरवाजा खुला और न ही महिला ने काेई जवाब दिया।

इस पर परिजनों को शक हुआ, जिसके बाद उन्हाेंने इसकी जानकारी पंचायत प्रधान और पुलिस चौकी लडभड़ोल काे दी। सूचना मिलते ही चौकी प्रभारी रमेश चंद अपनी टीम के साथ माैके पर पहुंचे। जब पुलिस और प्रधान ने दरवाजा तोड़कर अंदर देखा तो विवाहिता फंदे पर लटकी हुई पाई गई।

बता दें कि महिला की शादी को करीब 1 साल हुआ था और उसका पति शिमला में एक होटल में जॉब करता है। महिला ने ऐसा खाैफनाक कदम किन कारणाें के चलते उठाया, फिलहाल इस बारे में काेई जानकारी नहीं मिल पाई है। वहीं पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है तथा मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।