Himachal: केंद्र की भाजपा सरकार ने शुरू की नई रिवायत, लोकतंत्र में वोटरों का हाे रहा चयन : कुलदीप राठौर

शिमला (भूपिन्द्र): एआईसीसी प्रवक्ता एवं विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि केंद्र की भाजपा सरकार ने देश में नई रिवायत शुरू की है। लोकतंत्र में वोटर नेताओं को चुनते हैं, लेकिन वर्तमान समय में सरकार वोटरों को चुन रही है। यह बात उन्होंने शनिवार को पत्रकार वार्ता में कही। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र चुनावों व देश के चुनावों में हुई धांधली को पूरे तथ्यों व शोध के बाद उजागर किया है। पिछले लोकसभा चुनावों में भी बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई है। यदि नहीं होती तो भाजपा सत्ता में नहीं आती और मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनते।

किसके इशारे पर हो रहीं इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां?

कुलदीप राठौर ने कहा कि जब राहुल गांधी ने चुनावों में हो रही गड़बड़ियों को उजागर किया कि डुप्लीकेट वोटर बनाए जा रहे हैं। एक ही पते पर अनेक वोटर बनाए जा रहे हैं। वोटर लिस्ट में नाम किसी का और तस्वीर किसी और की। बेंगलुरू में एक कमरे में 80 वोटर पाए गए हैं, जिसे एक पत्रकार ने भी सही पाया है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ियां हो रही हैं, वे उजागर की गई हैं, लेकिन इसकी सीसीटीवी फुटेज को मिटा दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि इतने बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां किसके इशारे पर हो रही हैं? इससे चुनाव आयोग कटघरे में खड़ा हो गया है, क्योंकि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव करवाना उसकी जिम्मेदारी है। लेकिन भाजपा नेता चुनाव आयोग के प्रवक्ता बने हुए हैं तथा सभी नेता चुनाव आयोग को बचाने में लगे हैं।

चुनाव आयोग का व्यवहार हैरानी वाला

कुलदीप राठौर ने कहा कि चुनाव आयोग का व्यवहार हैरानी वाला है। वह राहुल गांधी से शपथ पत्र देने या जनता से माफी मांगने को कह रहे हैं, जबकि चुनाव आयोग व राहुल गांधी ने संविधान की शपथ ली है। राहुल संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं तथा लोकतंत्र में विपक्ष का नेता पीएम इन वेटिंग होता है। जब इतनी बड़ी गड़बड़ियां हुई हैं तो चुनाव आयोग को इसकी जांच करनी चाहिए तथा अपनी निष्पक्षता साबित करनी चाहिए, लेकिन वह मामले को उलझाने का प्रयास कर रहा है।

सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी करे केंद्र

टैरिफ वार पर कुलदीप राठौर ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति टैरिफ बढ़ाकर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें उनके आगे झुकने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपनी विदेश नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि हमारा देश किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने अमेरिका के सेब पर आयात शुल्क 50 फीसदी से बढ़ाकर 100 फीसदी करने की मांग की, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से सहयोग करने वाले देशों से भी सभी कारोबार समाप्त करने की आवश्यकता पर बल दिया।

अमेरिका के भारत पर जुर्माना लगाने पर कसा तंज

अमेरिका के भारत पर जुर्माना लगाने पर कुलदीप राठौर ने तंज कसा कि एक आजाद मुल्क पर कैसे जुर्माना लगा सकता है। उन्होंने कहा कि अमरीका का सारा मामला व्यापार को लेकर है, ऐसे में हमें इसके विकल्प खोजने की आवश्यकता है। हमें रक्षा उपकरणों के लिए अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना होगा। उन्होंने प्रधानमंत्री के देश के किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं करने वाले बयान का स्वागत किया।

प्रतिभा की बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता

प्रतिभा सिंह के वीरभद्र सिंह की लिगेसी वाले बयान पर कुलदीप राठौर ने कहा कि उनकी बात को गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। उन्होंने अपनी राय से पार्टी हाईकमान को अवगत करवा दिया है। यदि जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष व कार्यकारिणी नहीं बनी तो पंचायत व शहरी निकाय चुनावों में मुश्किल आने वाली है।