Kangra: पुलिया से गिरकर व्यक्ति की मौत, बेटा बोला-फोरलेन निर्माण कंपनी की लापरवाही से गई पिता की जान

Edited By Vijay, Updated: 09 Aug, 2025 08:56 PM

विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रविंद्र कुमार (52) पुत्र चानू राम निवासी गांव नशैहरा....

शाहपुर (ब्यूरो): विधानसभा क्षेत्र शाहपुर के तहत पठानकोट-मंडी फोरलेन निर्माण क्षेत्र में एक व्यक्ति की मौत से संबंधित मामला सामने आया है। मृतक की पहचान रविंद्र कुमार (52) पुत्र चानू राम निवासी गांव नशैहरा, डाकघर रैत, तहसील शाहपुर व जिला कांगड़ा के रूप में हुई है। इस संदर्भ में पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। जानकारी के अनुसार रविंद्र बीती रात को रैत से लगभग आधा किलोमीटर दूर अपने गांव नशैहरा जा रहा था। पुलिया काे पार करते समय वह नीचे गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। जब देर रात तक रविंद्र घर नहीं लौटा तो परिजन उसे हर संभावित जगह ढूंढने लगे। इसके बाद शनिवार सुबह उसकी लाश पुलिया के नीचे मिली है।

बताया जा रहा है कि फोरलेन का निर्माण कर कंपनी ने पुलिया की भराई नहीं की थी, जिसके चलते लोगों को आने-जाने के लिए एक फट्टे के सहारे वैकल्पिक रास्ता बनाया था, जहां से उक्त व्यक्ति का पैर फिसल गया और वह नीचे गिर गया। इसको लेकर मृतक रविन्द्र के बेटे दिनेश ने बताया कि पुलिया की भराई करने के लिए कंपनी को कई बार कहा गया है और संभावित हादसे को लेकर भी चेताया, लेकिन काेई कार्रवाई नहीं की गई। दिनेश ने कहा कि फोरलेन कंपनी की लापरवाही के कारण उसके पिता की जान गई है। अब वह फोरलेन कंपनी के खिलाफ हाईवे जाम करेंगे। उधर, विधायक केवल सिंह पठानिया ने रविंद्र कुमार पर दुख जताते हुए कहा कि परिवार को हरसंभव सहायता दी जाएगी और फोरलेन कंपनी को भी मुआवजा देने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। हादसे को लेकर पुलिस थाना शाहपुर के प्रभारी करतार सिंह ठाकुर ने कहा कि टीम को मौके पर भेज दिया है। घटना की जांच की जा रही है।

