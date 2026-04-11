हिमाचल एंट्री टैक्स विवाद: श्री आनंदपुर साहिब में फूंका CM सुक्खू का पुतला, संघर्षकारियों ने किए 4 बड़े ऐलान

हिमाचल प्रदेश के एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन लगातार तीव्र होता जा रहा है। शनिवार को हिमाचल सरकार की वायदाखिलाफी से आक्रोशित संघर्षकारियों ने श्री आनंदपुर साहिब के कॉलेज टी-प्वाइंट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का...

नालागढ़ (सतविन्द्र): हिमाचल प्रदेश के एंट्री टैक्स को लेकर पंजाब में विरोध प्रदर्शन लगातार तीव्र होता जा रहा है। शनिवार को हिमाचल सरकार की वायदाखिलाफी से आक्रोशित संघर्षकारियों ने श्री आनंदपुर साहिब के कॉलेज टी-प्वाइंट पर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का पुतला दहन कर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वड़िंग पर भी जनता को गुमराह करने के आरोप लगाए गए।

हिमाचल सरकार पर वायदाखिलाफी का आरोप

संघर्षकारियों का कहना है कि हिमाचल सरकार के अधिकारियों ने 1 अप्रैल को गरामोड़ा टोल पर हुई बैठक में समस्या के समाधान का आश्वासन दिया था, लेकिन यह वायदा खोखला साबित हुआ। इसी के चलते संगठनों ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। उधर, पंजाब सरकार ने इस मसले को सुलझाने के लिए 13 अप्रैल को पंजाब सिविल सचिवालय चंडीगढ़ में बैठक हेतु संघर्षकारियों को न्यौता दिया है।

संघर्षकारियों के 4 बड़े ऐलान

पंजाब मोर्चा के कन्वीनर गौरव राणा, किरती किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष वीर सिंह बड़वा, किसान नेता सेठी शर्मा, आजाद टैक्सी यूनियन के उपप्रधान कमलजीत सिंह, किरती किसान मोर्चा के नेता हरप्रीत सिंह भट्टो, जन अधिकार कल्याण समिति के अध्यक्ष कश्मीर सिंह नंगली तथा संघर्ष समिति के लीगल एडवाइजर एडवोकेट उतांश मौगा और इशांत गुप्ता ने संयुक्त रूप से चार अहम फैसलों की घोषणा की है।

13 अप्रैल को चंडीगढ़ में पंजाब सरकार के साथ प्रस्तावित बैठक को स्वीकार किया गया है। इसमें संघर्षकारी रेसिप्रोकल टैक्स के मुद्दे पर अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे।

एनएचएआई से मांग की गई है कि वह अपनी सड़कों पर संचालित हिमाचल के सभी 55 एंट्री टोल को 30 अप्रैल तक हटाए या फ्री करवाए। ऐसा न होने पर 1 मई को संघर्षकारी एनएचएआई के टोल प्लाजाओं को राहगीरों के लिए स्वयं फ्री करवाने की चेतावनी दी गई है।

पंजाब-हिमाचल-हरियाणा सीमा पर स्थित सभी 55 टोल प्लाजाओं को 1 मई को फ्री कराने की घोषणा की गई है। इसके लिए विभिन्न राज्यों के संघर्षकारी नेताओं को भी आमंत्रित किया गया है। संघर्षकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने रोकने का प्रयास किया तो हिमाचल के एंट्री प्वाइंट्स पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम किया जाएगा।

जिला रूपनगर के नूरपुर बेदी, नंगल, श्री आनंदपुर साहिब, कीरतपुर साहिब और रोपड़ के घनौली में 10 जनसभाएं आयोजित की जाएंगी। प्रत्येक सभा का नेतृत्व अलग-अलग संगठन करेंगे। इसी तर्ज पर होशियारपुर, पठानकोट और मोहाली जिलों में भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

एंट्री टैक्स का मुद्दा हल होने तक जारी रहेगा आंदोलन

शनिवार की बैठक में कन्वीनर गौरव राणा, वीर सिंह बड़वा, कश्मीर सिंह नंगली, सुरिंदर पाल सिंह ढेर, गुरबख्श सिंह दसराई, सरपंच ब्यास देव महिंदपुर, निशान गुप्ता, एडवोकेट उतांश मोंगा, हरप्रीत सिंह भट्टो, प्रिंस बड्ढल, विक्रम संधू, जस्सी राणा, एमसी विक्रमजीत सिंह संधू समेत विभिन्न संगठनों के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान संघर्षकारियों ने स्पष्ट संदेश दिया है कि जब तक एंट्री टैक्स का मुद्दा पूरी तरह हल नहीं हो जाता, तब तक आंदोलन जारी रहेगा और आने वाले दिनों में इसे और तेज किया जाएगा।

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