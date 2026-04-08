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Hamirpur Road Closed: 4 मई तक बंद रहेगी पनयाली-कश्मीर सड़क, इस रूट का करें इस्तेमाल

Edited By Jyoti M, Updated: 08 Apr, 2026 10:42 AM

hamirpur road closed panyali kashmir road to remain closed until may 4

नादौन उपमंडल के अंतर्गत पनयाली-कश्मीर सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 4 मई तक बंद कर दिया गया है।

हमीरपुर। नादौन उपमंडल के अंतर्गत पनयाली-कश्मीर सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य के चलते इस सड़क पर यातायात 4 मई तक बंद कर दिया गया है।

इस संबंध में आदेश जारी करते हुए जिलाधीश गंधर्वा राठौड़ ने बताया कि पनयाली-कश्मीर सड़क की मरम्मत एवं अपग्रेडेशन के कार्य को सुचारू रूप से जारी रखने तथा इसे अतिशीघ्र पूरा करने के लिए इस सड़क पर वाहनों की आवाजाही 4 मई तक बंद की गई है।

इस दौरान क्षेत्र के वाहन चालक पनयाली-समजल सड़क से आवाजाही कर सकते हैं। जिलाधीश ने सभी वाहन चालकों से सहयोग की अपील की है।

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