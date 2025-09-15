UIDAI ने दी बड़ी राहत: 10 साल पुराने आधार को घर बैठे ही फ्री में करें अपडेट, जानें पूरा प्रोसेस

Main Menu

Edited By Jyoti M, Updated: 15 Sep, 2025 11:28 AM

uidai gives big relief 10 year old aadhaar for free at home

हिमाचल डेस्क। आधार कार्ड, जो अब हर भारतीय नागरिक की पहचान का एक अभिन्न अंग बन चुका है, को हमेशा अपडेट रखना बेहद ज़रूरी है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से लेकर बैंक खाता खोलने तक, हर जगह इसकी जरूरत होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है।

अगर आपका आधार कार्ड 10 साल से ज़्यादा पुराना है और आपने इसे अभी तक अपडेट नहीं कराया है, तो यह आपके लिए सुनहरा मौका है। UIDAI ने आधार में डेमोग्राफिक जानकारी (जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, लिंग आदि) को ऑनलाइन मुफ्त में अपडेट करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दी है। अब आप 14 जून 2026 तक बिना किसी शुल्क के यह काम कर सकते हैं। यह सुविधा केवल ऑनलाइन MyAadhaar पोर्टल पर उपलब्ध है। अगर आप आधार सेवा केंद्र पर जाकर अपडेट कराते हैं, तो आपको इसके लिए ₹50 का शुल्क देना होगा।

घर बैठे आसानी से करें आधार अपडेट

आधार में अपनी पहचान और पते की जानकारी को अपडेट करना बेहद आसान है और यह काम आप घर बैठे अपने मोबाइल या कंप्यूटर से कर सकते हैं।

सबसे पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in पर जाएं।

अपना आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP डालकर लॉगिन करें।

लॉगिन करने के बाद, "Document Update" सेक्शन पर क्लिक करें।

यहां आपको अपनी मौजूदा आधार जानकारी दिखाई देगी। अगर इसमें कोई सुधार करना है तो अगले स्टेप पर बढ़ें।

अब आपको पहचान का प्रमाण (Proof of Identity) और पते का प्रमाण (Proof of Address) के लिए दस्तावेज़ अपलोड करने होंगे। पहचान के प्रमाण के लिए आप पैन कार्ड, वोटर आईडी, या पासपोर्ट की स्कैन की हुई कॉपी अपलोड कर सकते हैं। पते के प्रमाण के लिए बिजली बिल, बैंक स्टेटमेंट, राशन कार्ड या पासबुक का इस्तेमाल किया जा सकता है।

सभी ज़रूरी दस्तावेज़ अपलोड करने के बाद सबमिट करें।

सबमिशन के बाद आपको 14 अंकों का अपडेट रिक्वेस्ट नंबर (URN) मिलेगा। इस नंबर से आप अपने अपडेट का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

कहाँ और कितना लगेगा चार्ज?

अगर आप ऑनलाइन की जगह आधार सेवा केंद्र से अपडेट कराते हैं तो आपको शुल्क देना होगा। डेमोग्राफिक अपडेट (नाम, पता, जन्मतिथि) के लिए ₹50 और बायोमेट्रिक अपडेट (फिंगरप्रिंट, आईरिस) के लिए ₹100 का शुल्क लगता है।

बच्चों के लिए भी है अपडेट ज़रूरी

UIDAI के नियमों के अनुसार, बच्चों के लिए आधार में बायोमेट्रिक जानकारी को अपडेट करना अनिवार्य है। यह अपडेट 5 साल की उम्र पर और फिर 15 साल की उम्र पर किया जाना चाहिए।

इस तरह, UIDAI की यह पहल नागरिकों को अपने आधार को सही और अपडेटेड रखने के लिए प्रोत्साहित करती है, ताकि उन्हें किसी भी सरकारी या निजी सेवा का लाभ उठाने में कोई परेशानी न हो।

