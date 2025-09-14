Main Menu

Shimla: भाजपा रिज मैदान पर 17 को आयोजित करेगी रक्तदान शिविर

Edited By Kuldeep, Updated: 14 Sep, 2025 07:23 PM

shimla bjp blood donation camp organised

शिमला (ब्यूरो): सेवा पखवाड़ा के तहत भाजपा रिज मैदान पर 17 सितम्बर को रक्तदान शिविर का आयोजन करेगी। प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा के तहत पार्टी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। रविवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय दीप कमल में एक बैठक विशेष बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन का विशेष रूप से मार्गदर्शन मिला। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष बिहारी लाल शर्मा, बलबीर वर्मा, महामंत्री संजीव कटवाल, सचिव तिलक राज शर्मा, कुसुम सदरेट, कार्यालय सह सचिव किरण बावा और जिला अध्यक्ष केशव चौहान सहित युवा मोर्चा के वरिष्ठ कार्यकर्त्ता उपस्थित रहे।

भाजपा मीडिया संयोजक कर्ण नंदा ने बताया कि सेवा पखवाड़ा की शुरूआत 17 सितम्बर से रक्तदान शिविर से होगी। सभी 17 संगठनात्मक जिलों में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा। शिमला जिला का रक्तदान शिविर रिज मैदान पर प्रातः 10 बजे प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें मुख्यातिथि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल रहेंगे। 21 सितम्बर को नमो मैराथन का आयोजन भी शिमला में किया जाएगा। 25 सितम्बर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और इस दिन से 2 विशेष अभियानों की शुरूआत की जाएगी।

दीनदयाल जी के जीवन से हमें आत्मनिर्भर भारत, स्वदेशी और अंत्योदय जैसी मूलभूत प्रेरणाएं मिली हैं। इन्हीं आदर्शों को आगे बढ़ाते हुए 25 सितम्बर से देशभर में 'आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत' अभियान प्रारंभ होगा। इस अभियान के अंतर्गत वोकल फॉर लोकल को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा, ताकि लोग अधिक से अधिक स्थानीय उत्पादों को खरीदें और उनका उपयोग करें। इसके लिए देशभर के जिलों में प्रदर्शनियां, मेले और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा।

यह अभियान केवल एक दिन का नहीं होगा, बल्कि 25 सितम्बर से शुरू होकर अटल जी की जयंती 25 दिसम्बर तक लगातार चलेगा। इन 2 से 3 महीनों के दौरान आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के संकल्प को विकसित भारत के लक्ष्य के साथ जोड़ते हुए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिससे यह अभियान एक जन आंदोलन का रूप ले सके। इस मौके पर प्रदेश संगठन महामंत्री सिद्धार्थन ने सभी को एकजुट होकर संगठन के लिए कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने सभी नेताओं व कार्यकर्त्ताओं से पार्टी द्वारा निर्धारित कार्यक्रमों में बड़-चढ़कर भाग लेने को कहा।

