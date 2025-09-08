Shimla: मुख्यमंत्री ने 15 सितम्बर को बुलाई मंत्रिमंडल बैठक

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 सितम्बर को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के लिए अभी कार्यसूची तैयार नहीं की गई है।

शिमला (कुलदीप): मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 15 सितम्बर को मंत्रिमंडल बैठक बुलाई है। प्रदेश सचिवालय के शिखर सम्मेलन हाल में सुबह 11 बजे होने वाली बैठक के लिए अभी कार्यसूची तैयार नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रमुख रूप से प्राकृतिक आपदा से हुए नुक्सान व राहत एवं बचाव कार्यों की समीक्षा की जाएगी। प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे प्रदेश के लोगों की मदद किस तरह से करनी है, इसको लेकर सरकार आगे बढ़ेगी। प्रदेश में अभी भी मानसून की वर्षा का क्रम जारी है, जिससे प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जन-धन की हानि हुई है।

ऐसे में मंत्रिमंडल बैठक के समक्ष प्रदेश के विभिन्न जिलों में हुए नुक्सान की वस्तुस्थिति को सामने रखा जाएगा। मंत्रिमंडल बैठक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। इसके बाद मुख्यमंत्री का दिल्ली में 16वें वित्तायोग अध्यक्ष डा. अरविंद पनगढ़िया से 11 सितम्बर को मिलने का कार्यक्रम है और 12 सितम्बर को उनकी शिमला वापसी होगी। उनकी शिमला वापसी के बाद ही मंत्रिमंडल की कार्यसूची को अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है। सरकारी विभागों की तरफ से लाए जाने वाले प्रस्तावों के आधार पर भी बैठक में चर्चा होगी और आगामी निर्णय लिए जाएंगे।