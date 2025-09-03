Shimla: एमटैक में प्रवेश के लिए कल से शुरू होगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (यूआईटी) में एमटैक कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार वीरवार से आवेदन कर सकेंगे।

शिमला (अभिषेक): हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) के यूनिवर्सिटी इंस्टीच्यूट ऑफ टैक्नोलॉजी (यूआईटी) में एमटैक कोर्स में प्रवेश के लिए उम्मीदवार वीरवार से आवेदन कर सकेंगे। उम्मीदवार 20 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। एमटैक कोर्स के अंतर्गत चल रहे 5 विषयों में प्रवेश के लिए यूआईटी ने आवेदन आमंत्रित किए हैं। इन विषयों में एमटैक सिविल इंजीनियरिंग (जियो टैक्नीकल इंजीनियरिंग), कम्प्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रीकल इंजीनियरिंग, इलैक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग व इन्फॉर्मेशन टैक्नालॉजी शामिल हैं।

इन सभी कोर्सिज में प्रवेश के लिए 32-32 सीटें रखी गई हैं। प्रत्येक कोर्स में 18 सीटें रखी गई हैं और इसके अतिरिक्त 14 और सीटें अलग-अलग वर्ग के लिए आरक्षित रखी हैं। 14 सीटों में से 2 सीटें सिंगल गर्ल चाइल्ड, जे एंड के रैजीडैंट/माइग्रैंट वर्ग के लिए 2, एचपीयू के कर्मचारियों के बच्चों के लिए 3 सीटें, जनरल-ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 2 और स्पांसर्ड इन सर्विस उम्मीदवारों के लिए 5 सीटें आरक्षित रखी हैं।

यूआईटी के निदेशक प्रो. अमरजीत सिंह ने बताया कि एमटैक में प्रवेश के लिए पात्र उम्मीदवार 20 सितम्बर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रोस्पैक्ट्स में पात्रता शर्तें व प्रवेश की प्रक्रिया से संबंधित जानकारी उपलब्ध करवा दी गई है और प्रोस्पैक्ट्स विश्वविद्यालय की एडमिशन संबंधित वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया गया है।

एमटैक चतुर्थ सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित, 91.42 प्रतिशत रहा परिणाम

हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने एमटैक चतुर्थ सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया है। यह परीक्षाएं बीते जून माह में आयोजित हुई थी और विश्वविद्यालय ने बुधवार को परिणाम घोषित कर वैबसाइट पर उपलब्ध करवा दिया है। एमटैक चतुर्थ सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम 91.42 प्रतिशत रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रो. श्याम लाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी अपने-अपने लॉग इन आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं।