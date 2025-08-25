Main Menu

  Kangra: इंदौरा में बारिश और बाढ़ ने मचाया कहर, करोड़ों की संपत्ति काे पहुंचा नुक्सान

Kangra: इंदौरा में बारिश और बाढ़ ने मचाया कहर, करोड़ों की संपत्ति काे पहुंचा नुक्सान

Edited By Vijay, Updated: 25 Aug, 2025 07:47 PM

पौंग बांध से छोड़े गए पानी व गत दो दिनों से हो रही बारिश से इंदौरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है। विभिन्न विभागों द्वारा नुक्सान का आकलन किया जा रहा है। एसडीएम इंदौरा डाॅ. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 10 मकान...

इंदौरा (अजीज): पौंग बांध से छोड़े गए पानी व गत दो दिनों से हो रही बारिश से इंदौरा क्षेत्र में करोड़ों रुपए का नुक्सान हुआ है। विभिन्न विभागों द्वारा नुक्सान का आकलन किया जा रहा है। एसडीएम इंदौरा डाॅ. सुरेंद्र ठाकुर ने बताया कि अब तक की जानकारी के अनुसार 10 मकान पूर्णतया ध्वस्त हुए हैं, जबकि 32 मकानों को आंशिक रूप से नुक्सान पहुंचा है। इसके अतिरिक्त लगभग 20 गऊशालाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। सोमवार को मोहटली-इंदौरा मार्ग पर पुलिया क्षतिग्रस्त होने से मार्ग बंद हो गया तो दूसरी ओर ठाकुरद्वारा-पराल मार्ग पर भी पानी के बहाव से मार्ग क्षतिग्रस्त होने से आवागमन बाधित हो गया है। इंदौरा-काठगढ़ मार्ग पर भी पेड़ गिरने से मार्ग बाधित रहा, हालांकि विभाग राहत कार्यों में जुटा हुआ है। एसडीएम इंदौरा डाॅ. सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार अमनदीप सिंह व राजस्व कर्मचारी आज इंदौरा के वार्ड नंबर-2 व 3 में हुए नुक्सान का आकलन व राहत कार्यों में जुटे रहे। वर्षा व बाढ़ से हुए फसलों, सब्जियों व भूमि कटाव के नुक्सान का आकलन जलभराव के कारण नहीं हो पाया।
लोक निर्माण विभाग के 4 करोड़ हुए मिट्टी
बाढ़ व अत्यधिक वर्षा से सर्वाधिक नुक्सान लोक निर्माण विभाग काे हुआ है। विभाग के अधिशासी अभियंता दीपक महाजन ने बताया कि विभिन्न मार्गों में लगभग 10 पुलियां क्षतिग्रस्त हुई हैं, कई स्थानों पर पुलों की सुरक्षा दीवार को क्षति पहुंची है। मोहटली पुल को भी खतरा पैदा हो गया है। मंड क्षेत्र के मार्ग बाढ़ के कारण पूरी तरह से प्रभावित हुए हैं और ख्वाजी पुल की अप्रोच वाल को नुक्सान पहुंचा है। अब तक के अनुमान के मुताबिक विभाग को 4 करोड़ रुपए का नुक्सान हुआ है।
जल शक्ति विभाग के 1.25 करोड़ डूबे
जल शक्ति विभाग के लिए यह बरसात किसी आफत से कम नहीं है। यहां जल शक्ति विभाग मंडल कार्यालय में तारा खड्ड के बहाव के रुख बदलने से पानी कार्यालय व रिकॉर्ड रूम में घुस गया, जिससे कर्मचारियों की 300 सर्विस बुक, टैंडर/एग्रीमैंट सहित विभाग का राजस्व रिकाॅर्ड भीग गया व मलबा तथा सिल्ट कार्यालयों में भर गई। अकाऊंट ब्रांच के कागजात सहित अन्य रिकार्ड व विभिन्न योजनाओं की ड्राइंग भी खराब हो गई। इसके साथ ही अधिशासी अभियंता के कार्यालय का वुडन वर्क, फर्नीचर आदि भी खराब हो गया तथा कमरों में पानी घुस जाने से 15 कम्प्यूटर खराब हो गए, वहीं कर्मचारियों के चौपहिया व दोपहिया वाहन भी पानी में तैरते दिखे व इंजन आदि में पानी व सिल्ट जाने से वाहन खराब हो गए। इसके अलावा कार्यालयों की अल्मारियां भी पानी में डूब गईं। विभागीय भंडार से पानी की पाइपें बह गई हैं, जिनकी संख्या की गिनती की जाना बाकी है। इसके अतिरिक्त सीमैंट के 450 बैग व ब्लीचिंग पाऊडर पानी से खराब हो गया। विभाग के 6 कर्मचारी जो कार्यालय में पानी भरने से फंस गए थे, उन्हें एसडीएम ने स्वयं मौके पर आकर जेसीबी से रैस्क्यू किया। यही नहीं, मंडल कार्यालय की चारदीवारी पानी के बहाव में बह गई तो दो सहायक अभियंताओं के आवासीय परिसर की चारदीवारी भी पानी के दबाव व तेज बहाव के चलते ढह गई। विभाग के अधिशासी अभियंता आनंद बलौरिया ने बताया कि विभाग को अभी तक लगभग 1.25 करोड़ रुपए के नुक्सान का प्रारंभिक आकलन किया गया है। कई स्थानों पर जलभराव के चलते रिपोर्ट आना बाकी है।
विद्युत विभाग को 40 लाख का झटका
बारिश व बाढ़ से विद्युत बोर्ड मंडल इंदौरा के नुक्सान के संदर्भ में अधिशासी अभियंता संदीप सन्याल ने बताया कि 110 बिजली के खंभे गिर गए हैं, जबकि 15 खंभे बह गए हैं। इसके अतिरिक्त 8 ट्रांसफॉर्मर पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गए हैं। पेड़ आदि गिरने से कई स्थानों पर बिजली की तारें आदि टूटने के नुक्सान सहित विभाग द्वारा लगभग 40 लाख रुपए के नुक्सान का आकलन किया गया है। बीडीओ इंदौरा सुदर्शन सिंह ने बताया कि विभिन्न पंचायतों में कई फुटब्रिज व रास्तों के नुक्सान सहित अब तक 30 लाख रुपए नुक्सान की आकलन रिपोर्ट खंड विकास कार्यालय में पहुंची है। दूसरी ओर उप कोषागार कार्यालय एवं गृह रक्षा कार्यालय में भी पानी घुसने से रिकार्ड भीग गया, वहां सिल्ट जम गई।
दमोता में बाढ़ में फंसे व्यक्ति को किया रैस्क्यू
उपमंडल इंदौरा का एक 63 वर्षीय व्यक्ति जो अपने खेत में गया था, पंजाब में धुस्सी बांध टूटने से ब्यास नदी के पानी ने रुख बदलते हुए दमोता गांव की ओर कर लिया और उक्त व्यक्ति चारों ओर से पानी में घिर गया, जिसे देर रात एसडीएम इंदौरा के नेतृत्व में गई तहसीलदार अमनदीप सिंह व एनडीआरएफ टीम ने बोट के माध्यम से कड़ी मशक्कत के बाद सकुशल निकाल लिया। एसडीएम ने बताया कि गोपाल दास पुत्र धनी राम निवासी तमोता के फंसे होने की सूचना रात को मिली, जिसे रैस्क्यू कर लिया गया। इसके अतिरिक्त वार्ड नंबर 2 इंदौरा से एक गाय व उसके दुधमुंहे बच्चे को भी रैस्क्यू किया गया।
माधव गऊशाला में चारा खराब, पलाखी में स्लेटपोश मकान गिरा
डाह कुलाड़ा स्थित माधव गऊशाला में छौंछ खड्ड में आई बाढ़ का पानी घुसने से वहां साो हरे चारे सहित चोखर व भूसा (तूड़ी) कीचड़ की वजह से खराब हो गया। वहां गौ धन कीचड़ के कारण बैठ नहीं पा रहा है। गौ भक्तों द्वारा वहां चारे सहित साफ-सफाई किए जाने की दरकार है। वहीं इंदौरा के पलाखी में एक स्लेटपोश मकान गिर गया है तो पास ही एक अन्य मकान को भी खतरा है। इसके अलावा अटाहड़ा अड्डे के पास भूस्खलन से एक मकान को खतरा उत्पन्न हो गया है। एसडीएम इंदौरा डाॅ. सुरेंद्र ठाकुर, तहसीलदार अमनदीप सिंह, बीडीओ सुदर्शन सिंह, एसडीओ सिकंदर पठानिया, जेई अश्विनी पठानिया, पौंग बांध विस्थापन पुनर्वास बोर्ड सलाहकार समिति निदेशक डाॅ. विशाल ठाकुर सहित अन्य ने सभी खतरा संभावित एवं आपदा ग्रस्त स्थलों का दौरा कर नुक्सान का जायजा लिया।

