Kangra: हैरोइन के साथ युवक व महिला गिरफ्तार

कांगड़ा (कालड़ा): कांगड़ा पुलिस ने एक बार फिर से गुप्त सूचना के आधार पर हैरोइन के साथ एक महिला व युवक को गिरफ्तार किया है। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी ने माना कि यह हैरोइन वह थाना ज्वाली के अंतर्गत से लेकर आ रहे थे। उन्होंने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि ज्वाली से हैरोइन लेकर मोटरसाइकिल पर एक महिला व युवक आ रहे हैं।

इस सूचना के आधार पर पुलिस ने नाका लगाया हुआ था। पुलिस थाना कांगड़ा के अंतर्गत पुलिस टीम द्वारा कांगड़ा बाईपास छोटा हरिद्वार के पास एक पल्सर बाइक को चैक करने पर मोटरसाइकिल की सीट के नीचे एक डिब्बी बरामद हुई, जिसमें हैरोइन/चिट्टा पाया गया, जो तोलने पर 23.81 ग्राम पाया गया। इस संदर्भ में मोटरसाइकिल सवार आदित्य पुत्र शेरू निवासी वार्ड नंबर 5 गांव व डा. तरसूह तह. व जिला कांगड़ा उम्र 20 साल और मीरा पत्नी विजय सिंह निवासी गांव सुधाल डा. ज्वाली तह. नूरपुर जिला कांगड़ा उम्र 30 साल के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।