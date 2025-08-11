Kangra: लद्दाख जा रहे सेना के सामान से भरे कैंटर में लगी भीषण आग

पठानकोट-मंडी नैशनल हाईवे पर भाली के समीप एक कैंटर में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया की कैंटर में रखा सारा सामान धु-धु कर जलने लगा।

कोटला (ब्यूरो): पठानकोट-मंडी नैशनल हाईवे पर भाली के समीप एक कैंटर में अचानक आग लग गई, देखते ही देखते आग ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया की कैंटर में रखा सारा सामान धु-धु कर जलने लगा। जानकारी के मुताबिक एक कैंटर सेना का सामान लेकर लद्दाख की ओर जा रही थी की भाली में अचानक आग भड़क उठी। हालांकि आगजनी की सूचना दमकल विभाग को दी गई लेकिन जब दमकल विभाग की टीम पहुंची तब तक सारा सामान आग की भेंट चढ़ चुका था। हादसे में राहत भरी खबर यह है कि सभी जवान सुरक्षित हैं। बहरहाल आग लगने के कारणों का पता लगाया जा रहा है।