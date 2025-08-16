Kangra: हरियाणा के युवक से 21 ग्राम चिट्टा बरामद

पुलिस थाना भवारना की टीम ने शनिवार को गश्त के दौरान एक युवक से 21 ग्राम चिट्टा बरामद किया है।

सुलह (वर्मा): पुलिस थाना भवारना की टीम ने शनिवार को गश्त के दौरान एक युवक से 21 ग्राम चिट्टा बरामद किया है। जानकारी के अनुसार पुलिस टीम गश्त पर थी कि ठाकुरद्वारा के समीप बल्ला नामक गांव में एक युवक पुलिस की गाड़ी को देखकर हड़बड़ा कर भागने लगा तब पुलिस ने उसे पकड़ा और उसकी तलाशी लेने पर उससे 21 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। आरोपी युवक की पहचान दीपक ठाकरन निवासी गुरुग्राम हरियाणा के रूप में हुई है। मामले की पुष्टि थाना प्रभारी भवारना गुरदेव सिंह ने की है।