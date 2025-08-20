Kangra: देहरा में पुलिया बंद होने से पानी की निकासी रुकी, तालाब में बदली सड़क

देहरा में हनुमान चौक से बस स्टैंड पर पानी की निकासी की समस्या गंभीर होती जा रही है। लोक निर्माण विभाग की पुलियों को बंद कर देने के कारण पानी की निकासी रुक गई है, जिससे सड़क पर तालाब जैसी स्थिति बन रही है।

देहरा (सेठी): देहरा में हनुमान चौक से बस स्टैंड पर पानी की निकासी की समस्या गंभीर होती जा रही है। लोक निर्माण विभाग की पुलियों को बंद कर देने के कारण पानी की निकासी रुक गई है, जिससे सड़क पर तालाब जैसी स्थिति बन रही है। इसका असर स्थानीय लोगों के घरों और दुकानों पर पड़ रहा है क्योंकि यहां रुका पानी दीवारों से टकरा रहा तो कहीं नींव कमजोर होने का खतरा बढ़ रहा है।

इस बारे एक्सियन देहरा डॉ. सुरेश वालिया ने बताया कि लोगों ने ही पानी की निकासी के लिए बनी नालियों व पुलियों को बंद कर दिया है। इसके चलते सड़कों को नुकसान पहुंच रहा है । राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह सड़कें टूटने लगी हैं और जलभराव के कारण हादसों की आशंका बनी रहती है।

उन्होंने कहा कि इस मामले की शिकायत प्रशासन को भेजी जा रही है। इसके बाद प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कर स्थिति को सामान्य करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। देहरा शहर में जलभराव की समस्या लगातार बढ़ रही है और अब यह लोगों की सुरक्षा के लिए चुनौती बनती जा रही है।स्थानीय लोगों ने भी प्रशासन से मांग की है कि तुरंत बंद की गई पुलियों को खोला जाए। ताकि पानी की निकासी सही हो सके और उनके घरों को खतरे से बचाया जा सके।