देहरा में भारी बारिश का कहर, खड्डे उफान पर...बिजली और पानी की सप्लाई ठप

25 Aug, 2025 02:25 PM

हिमाचल डेस्क। पिछले दो दिनों से हो रही लगातार भारी बारिश ने पूरे हिमाचल प्रदेश में तबाही मचा रखी है। उपमंडल देहरा भी इससे अछूता नहीं है, जहाँ ज्यादातर खड्डे उफान पर हैं और कई सरकारी विभागों को भारी नुकसान पहुँचा है।

विद्युत उपमंडल ढलियारा के तहत, डेह पुखर खड्ड में आई बाढ़ के कारण 11 केवी बिजली लाइन के कई खंभे टेढ़े हो गए हैं। इस वजह से, बधल, धनोटु, बल्ला, बरवाड़ा, ढलियारा और सुनहेत जैसे इलाकों में लगे करीब 30 ट्रांसफॉर्मर बंद हो गए हैं, जिससे इन क्षेत्रों में बिजली की सप्लाई पूरी तरह से बाधित हो गई है।

एसडीओ, मनीष संधू, अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि स्थिति को ठीक करने के लिए ठेकेदार को बुलाया गया है और जेसीबी व मजदूरों की मदद से क्षतिग्रस्त खंभों को सीधा करने का काम जारी है। उनका लक्ष्य जल्द से जल्द बिजली बहाल करके लोगों की परेशानी को कम करना है।

गौरतलब है कि इसी बिजली लाइन से धनोटु बल्ला की पानी की सप्लाई स्कीम भी जुड़ी हुई है, जिसके बाधित होने की आशंका है। अगर ऐसा होता है, तो इन क्षेत्रों में पानी की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। प्रशासन इस समस्या से निपटने के लिए भी कदम उठा रहा है।

