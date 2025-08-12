पौंग बांध से छोड़ा पानी बना आफत: ब्यास नदी ने धरा राैद्र रूप...80 से ज्यादा घराें तक पहुंचा पानी, प्रशासन ने रैस्क्यू किए दर्जनों लाेग

पौंग बांध से पिछले 6 दिनों से दिन-रात छोड़ा जा रहा पानी फतेहपुर व इंदौरा के निचले गांवों में कहर बरपा रहा है। लोगों के मकानों सहित जमीनों तक पानी पहुंच गया है। कुछ गांव टापू बन गए हैं तो कुछ घरों में पानी घुस गया है।

फतेहपुर (अजय): पौंग बांध से पिछले 6 दिनों से दिन-रात छोड़ा जा रहा पानी फतेहपुर व इंदौरा के निचले गांवों में कहर बरपा रहा है। लोगों के मकानों सहित जमीनों तक पानी पहुंच गया है। कुछ गांव टापू बन गए हैं तो कुछ घरों में पानी घुस गया है। लोग अपने घरों व मवेशियों को छोड़ कर जाने को तैयार नहीं हैं। मंगलवार काे छठे दिन भी पौंग बांध से पानी छोड़ने का सिलसिला जारी रहा। पौंग बांध से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद ब्यास नदी ने राैद्र रूप धारण कर लिया है। इसके चलते इंदौरा व रियाली, मंड भोग्रवां और मंड मियाणी में लगभग 80-90 घरों तक पानी पहुंच गया है। पानी भरने के बाद प्रशासन ने बीते दिन 33 लोगों तो आज भी कुछ लोगों को सुरक्षित रैस्क्यू किया। रियाली में दर्जनों घर टापू में तबदील हो चुके हैं। प्रशासन टीमों सहित स्थिति पर नजर बनाए हुए है।

जिलाधीश ने दिए आदेश : सभी विभाग रहें अलर्ट, नुक्सान का आकलन कर बनाएं रिपोर्ट

जिलाधीश कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा कि सभी विभाग इन क्षेत्रों पर नजर बनाए हुए हैं और दिन-रात लोगों को राहत देने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों जैसे लोक निर्माण विभाग और जल शक्ति विभाग आदि को इस इलाके में हुए नुक्सान का आकलन कर रिपोर्ट बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसी के साथ लोगों को राहत मिले, प्रशासन इस पर काम कर रहा है। राहत कैंप भी बनाए गए हैं। अभी हालात काबू में हैं। पौंग बांध से छोड़े गए पानी से बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा किया जा रहा है। इस दौरान जिलाधीश बाढ़ से प्रभावित लोगों से भी मिले और प्रशासन की तरफ से हरसंभव मदद का आश्वासन दिया। इस दौरान उनके साथ एसडीएम फतेहपुर विश्रुत भारती और एसडीएम इंदौरा सुरेन्द्र ठाकुर भी मौजूद रहे।