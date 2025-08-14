Kangra: नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में शामिल 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 आरोपियों की तलाश जारी

ज्वाली पुलिस थाना के अंतर्गत नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चार अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है।

ज्वाली (ललित): ज्वाली पुलिस थाना के अंतर्गत नाबालिग लड़की के अपहरण मामले में शामिल दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चार अन्य आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और उनकी तलाश तेज कर दी गई है। डीएसपी ज्वाली बीरी ने बताया कि शिकायत के अनुसार बीते दिन गुरदासपुर निवासी शेर अली अपने परिवार के साथ भडेला से ट्रैक्टर द्वारा गुरदासपुर जा रहे थे।

इस दाैरान हार पुल के पास बसंतपुर में ज्वाली की तरफ से एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी उनके ट्रैक्टर के सामने रुक गई। गाड़ी से 4-5 लोग उतरे, जिनमें से शेर अली ने तीन व्यक्तियों को पहचान लिया। लियाकत अली पुत्र जुमा, फली पुत्र वशीर और शुमी सभी निवासी कठुआ, जम्मू ने ट्रैक्टर से शेर अली को नीचे उतारा और उसकी छोटी बहन सलीमा को जबरदस्ती स्कॉर्पियो गाड़ी में डालकर ले गए।

सूचना मिलने के बाद पुलिस ने पीछा कर औंध-सुल्याली मार्ग पर लड़की और गाड़ी को बरामद किया। पुलिस की कार्रवाई के तहत आज स्थानीय लोगों के सहयोग से दो आरोपियों फरमान उर्फ वोटू व फरीद अहमद को गिरफ्तार किया गया व अन्य चार लोगों की तलाश जारी है। डीएसपी ने बताया कि मामले में आगामी कार्रवाई नियमानुसार अमल में लाई जा रही है। पुलिस ने जनता से अपील की है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तुरंत सूचना पुलिस को दें।