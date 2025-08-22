Kangra: पौंग झील में मिला गला सड़ा शव, पहचान के लिए शव गृह में रखा

पुलिस थाना हरिपुर के तहत निकटवर्ती गांव भटोली फकोरियां के साथ लगती पौंग झील में एक अज्ञात शव मिला है।

हरिपुर (गगन): पुलिस थाना हरिपुर के तहत निकटवर्ती गांव भटोली फकोरियां के साथ लगती पौंग झील में एक अज्ञात शव मिला है। शव गल सड़ चुका है जिससे उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शव किसी पुरुष का बताया जा रहा है। पुलिस के अनुसार उन्हें पंचायत भटोली की ओर से प्रतिनिधि ने उक्त शव के झील में पाए जाने संबंधित सूचना दी जिस पर थाना हरिपुर से टीम मौके पर पहुंची।

पुलिस टीम ने शव को झील से बाहर निकाला तथा कब्जे में लेकर उससे जुड़ी आवश्यक कार्रवाई करने के उपरांत उसे देहरा शव गृह में 72 घंटे के लिए रखा है ताकि उसकी पहचान की जा सके। लिहाजा पुलिस इस मामले की छानबीन में जुट गई है। थाना प्रभारी हरिपुर मंजीत सिंह ने बताया कि शव की पहचान के लिए पुलिस थाना हरिपुर से संपर्क कर सकते हैं। गौरतलब है कि ऊपरी क्षेत्रों में भारी बारिश के चलते हुए ब्यास नदी में कई बार शव बहकर यहां पहुंच जाते हैं जिससे कयास लगाया जा रहा है कि शव कहीं ऊपरी क्षेत्र के किसी व्यक्ति का न हो।