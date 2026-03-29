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Kangra: अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल

Edited By Kuldeep, Updated: 29 Mar, 2026 06:17 PM

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सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर के अनुसार अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी, अग्निवीर ट्रेडमैन दसवीं पास, अग्निवीर ट्रेडमैन आठवीं पास तथा अग्निवीर डब्ल्यूएमपी के पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित...

पालमपुर (गौरव): सेना भर्ती कार्यालय, पालमपुर के अनुसार अग्निवीर सामान्य ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क/एसकेटी, अग्निवीर ट्रेडमैन दसवीं पास, अग्निवीर ट्रेडमैन आठवीं पास तथा अग्निवीर डब्ल्यूएमपी के पदों के लिए ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि 1 अप्रैल निर्धारित की गई है। भर्ती निदेशक सेना भर्ती कार्यालय पालमपुर ने बताया कि कांगड़ा एवं चम्बा जिलों के सभी इच्छुक अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि वे निर्धारित तिथि से पहले आधिकारिक वैबसाइट www.joinindianarmy.nic.in व http://www.joinindianarmy.nic.in पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर लें। उन्होंने कहा कि निर्धारित तिथि के बाद किसी भी प्रकार का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए उम्मीदवार समय रहते अपनी आवेदन प्रक्रिया पूरी करें।

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