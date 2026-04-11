Sirmour: सीमा पर दिखा जंगली हाथी, ग्रामीणों से सतर्क रहने की अपील

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शनिवार शाम एक जंगली हाथी देखे जाने से क्षेत्र में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार हाथी सीमा क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई।

नाहन (आशु): उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर शनिवार शाम एक जंगली हाथी देखे जाने से क्षेत्र में हलचल मच गई। जानकारी के अनुसार हाथी सीमा क्षेत्र में घूमता हुआ दिखाई दिया, जिसके बाद आसपास के गांवों में सतर्कता बढ़ा दी गई। विशेष रूप से बहराल और सतीवाला के ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। हाथी की इस मूवमैंट का वीडियो भी सामने आया है। वन विभाग पांवटा साहिब ने सावधानी बरतने के साथ-साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ या नजदीक जाने से बचने की हिदायत दी है। वन विभाग ने लोगों से अपील की है कि हाथी दिखने पर तुरंत संबंधित विभाग को सूचित करें और सुरक्षित दूरी बनाए रखें।