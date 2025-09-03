Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: बनाली गांव में भूस्खलन से 14 घरों पर मंडराया खतरा, प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए प्रभावित परिवार

Bilaspur: बनाली गांव में भूस्खलन से 14 घरों पर मंडराया खतरा, प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किए प्रभावित परिवार

Edited By Vijay, Updated: 03 Sep, 2025 02:52 PM

landslide in banali village threatens 14 houses

सदर उपमंडल के तहत आने वाली छड़ोल पंचायत के बनाली गांव की पहाड़ी पर गत रात भारी भूस्खलन हुआ। इसके बाद गांव के 14 घर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं।

बिलासपुर (बंशीधर): सदर उपमंडल के तहत आने वाली छड़ोल पंचायत के बनाली गांव की पहाड़ी पर गत रात भारी भूस्खलन हुआ। इसके बाद गांव के 14 घर असुरक्षित घोषित कर दिए गए हैं। मकानों में दरारें आने के चलते प्रशासन ने प्रभावित परिवारों को बुधवार सुबह सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया है।

जानकारी के अनुसार दो दिन इस गांव के नाले की तरफ हुए भूस्खलन के चलते सबसे पहले दिलवर सिंह और सुरेंद्र सिंह के मकान प्रभावित हुए थे। पंचायत ने इन परिवारों को पास के ही एक घर में शिफ्ट किया था, लेकिन मंगलवार रात को हुई भारी वर्षा के बाद गांव के अन्य मकानों में भी दरारें आ गईं। जिसके बाद गांव के अन्य 12 मकान भी खतरे की जद में आ गए। 

जानकारी के अनुसार प्रभावित परिवारों में वीरेंद्र सिंह, राधा देवी, गजन सिंह, इंद्र, हेम लाल, बुद्धि सिंह, दिलबर सिंह, चमन लाल, सुरेंद्र सिंह सहित अन्य परिवार शामिल हैं। इनमें से कुछ को पंचायत और प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि कुछ परिवार अपने रिश्तेदारों के पास जामली चले गए हैं। 

बता दें कि इसी क्षेत्र के तहत आने वाली राजकीय प्राथमिक पाठशाला जामली पर भी भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है। मंगलवार को स्कूल भवन में गाद भर जाने से प्रशासन को स्कूल को खाली करवाना पड़ा था। ग्राम पंचायत छड़ोल पंचायत के उपप्रधान भगत सिंह ने बताया कि प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित जगहों पर ठहराया गया है और हालात पर लगातार नजर रखी जा रही है।

और ये भी पढ़े

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!