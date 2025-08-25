Bilaspur: भारी बारिश के बीच भरभरा कर गिरा 8 कमरों का मकान, बेघर हुआ परिवार

बारिश के कहर ने किसी का सब कुछ बर्बाद कर दिया तो किसी का आशियाना ही छीन लिया। इस आपदा में सिर से अगर छत छिन जाए तो परिवार कैसे गुजारा करेगा, इसकी चिंता सभी को होगी।

स्वारघाट (स्वारघाट): बारिश के कहर ने किसी का सब कुछ बर्बाद कर दिया तो किसी का आशियाना ही छीन लिया। इस आपदा में सिर से अगर छत छिन जाए तो परिवार कैसे गुजारा करेगा, इसकी चिंता सभी को होगी। ऐसा ही घटना उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत मंझेड़ के गांव मंझेड़ में घटी है। भारी बारिश की वजह से सोमवार दोपहर को रणजीत सिंह पुत्र शिव राम का 8 कमरों का रिहायशी मकान भरभरा कर गिर गया। इस घटना में घर में रखा सारा सामान क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि, मकान गिरने से काेई जनहानि नहीं हुई है। रणजीत सिंह पुत्र शिव राम ने बताया कि उसने वर्षो की मेहनत से पाई-पाई जोड़कर मकान बनाया था लेकिन सोमवार को अचानक मकान गिर गया, जिसके कारण परिवार सड़क पर आ गया है।

रणजीत सिंह ने बताया कि उसके मकान के ऊपर लोक निर्माण विभाग की मतनोह-मंझेड सड़क जाती है और इस सड़क की नालियां बंद होने के चलते सड़क का सारा पानी मकान की तरफ आ रहा था जिसकी वजह से आज लाखों का नुक्सान झेलना पड़ा है। रणजीत सिंह का कहना है कि अगर लोक निर्माण विभाग समय रहते सड़क की नालियों को खोल देता तो उसके घर को नुक्सान नहीं होता। मकान गिरने की सूचना के बाद दभेटा पटवार वृत्त के पटवारी ने मौका देखा और रिपोर्ट तैयार की जा रही है।