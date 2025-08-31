Bilaspur: जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर 30 लाख रुपए की ठगी, कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज

जेएमएफसी कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं के आदेश पर पुलिस थाना घुमारवीं में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा है।

बिलासपुर (बंशीधर): जेएमएफसी कोर्ट नंबर-2 घुमारवीं के आदेश पर पुलिस थाना घुमारवीं में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया है। यह मामला जमीन की खरीद-फरोख्त के नाम पर करीब 30 लाख रुपए की ठगी से जुड़ा है। शिकायतकर्ता अमित कुमार निवासी डंगार, तहसील घुमारवीं ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि 4 आरोपियों ने उससे धोखाधड़ी की है।

अमित कुमार ने अपनी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने ऑनलाइन लेन-देन के जरिए उससे यह रकम ली थी। उन्होंने अमित कुमार को यह विश्वास दिलाया था कि वे जमीन पर प्लॉट बनाकर देंगे, लेकिन न तो उन्होंने जमीन दी और न ही पैसा वापस लौटाया। अमित कुमार ने कई बार आरोपियों से अपना पैसा वापस मांगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसके बाद उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

अदालत ने याचिका पर सुनवाई के बाद पुलिस को आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का आदेश दिया। डीएसपी बिलासपुर मदन धीमान ने इस मामले की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और धोखाधड़ी से जुड़े सभी तथ्यों की गहराई से जांच की जा रही है।