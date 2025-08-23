Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • Bilaspur: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गाैवंश से भरा पिकअप वाहन पकड़ा, चालक गिरफ्तार

Bilaspur: कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर गाैवंश से भरा पिकअप वाहन पकड़ा, चालक गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 23 Aug, 2025 05:14 PM

cattle recovered from pickup vehicle driver arrested

कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान गाैवंश से भरा एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। उक्त वाहन में 4 भैंसें और 4 कटड़े ठूंस-ठूंस कर भरे थे।

स्वारघाट (रोहित): कीरतपुर-नेरचौक फोरलेन पर थापना के पास स्वारघाट पुलिस ने नाके के दौरान गाैवंश से भरा एक पिकअप वाहन को पकड़ा है। उक्त वाहन में 4 भैंसें और 4 कटड़े ठूंस-ठूंस कर भरे थे। पुलिस ने पिकअप वाहन को भैंसों सहित अपने कब्जे में ले लिया और चालक के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पिकअप चालक की पहचान शौकत अली (28) पुत्र समैल दीन निवासी गांव कनकरी डाकघर डिडवीं टिक्कर तहसील व जिला हमीरपुर के रूप में हुई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार गत शुक्रवार देर रात थाना स्वारघाट की टीम ने फोरलेन पर थापना के पास नाका लगाया हुआ था और आने-जाने वाले वाहनों की चैकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक पिकअप वाहन (एचपी 67-7683) काे जांच के लिए राेका गया। जांज के दाैरान पिकअप वाहन में 4 भैंसें और 4 कटड़े निर्दयतापूर्वक ठूंस-ठूंस कर भरे हुए थे। टीम ने तुरंत वाहन को अपने कब्जे में लिया और चालक को गिरफ्तार कर लिया।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!