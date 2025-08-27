Bilaspur: झबोला में घर से शराब की 30 पेटियां बरामद

पुलिस थाना तलाई व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा झबोला में एक रिहायशी घर से देसी शराब बरामद की गई।

शाहतलाई (हिमल): पुलिस थाना तलाई व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम द्वारा झबोला में एक रिहायशी घर से देसी शराब बरामद की गई। जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि झबोला में एक रिहायशी मकान में भारी मात्रा में अवैध शराब रखी हुई है, जिसके आधार पर आबकारी विभाग और पुलिस थाना तलाई की टीम ने संयुक्त रूप से उक्त मकान की तलाशी ली। तलाशी में 30 पेटियां और 7 बोतलें देसी शराब की बरामद कीं। पुलिस ने धारा 39(1)(ए) एचपी एक्साइज एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। उधर डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है।