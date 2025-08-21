Bilaspur: पुलिस ने नशे के सौदागरों पर कसा शिकंजा, 700 ग्राम से अधिक चरस के साथ 5 युवक गिरफ्तार

बिलासपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस नेन 2 अलग-अलग मामलाें 706.2 ग्राम चरस के साथ 5 युवकों काे गिरफ्तार किया है।

घुमारवीं/बिलासपुर (जम्वाल/बंशीधर): बिलासपुर जिले में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस नेन 2 अलग-अलग मामलाें 706.2 ग्राम चरस के साथ 5 युवकों काे गिरफ्तार किया है। पहले मामले में थाना घुमारवीं पुलिस ने रोहिण फोरलेन क्षेत्र में लगाए नाके के दौरान मंडी की ओर से आ रही कार से 651.8 ग्राम चरस बरामद की। पुलिस काे यह नशे की खेप को-ड्राइवर सीट के नीचे रखे एक कैरीबैग से बरामद हुई। मौके पर ही कार सवार 4 युवकों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों की पहचान करण शर्मा पुत्र सुभाष शर्मा, गांव दसुहा, जिला होशियारपुर पंजाब, मंथन जैन पुत्र महेंद्र कुमार जैन निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान, अर्जुन वेदनाई पुत्र राजेश वेदनाई निवासी सवाई माधोपुर राजस्थान, कुणाल कुमार पुत्र स्वामी नाथ गांव मुकेरियां पंजाब के रूप में हुई है। डीएसपी घुमारवीं चन्द्रपाल सिंह ने मामले की पुष्टि की है।

वहीं दूसरे मामले में पुलिस थाना सदर बिलासपुर की टीम ने गश्त के दौरान दनोह क्षेत्र में एक युवक से 54.04 ग्राम चरस बरामद की है। जानकारी के अनुसार गत दिवस सदर थाना पुलिस क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान एक युवक की शक के आधार पर तलाशी ली तो उससे यह चरस बरामद की। आरोपी की पहचान अजय कुमार (22) निवासी निहालखंड बासला डाकघर ब्रह्मपुखर तहसील सदर जिला बिलासपुर के रूप में हुई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया तथा उसके विरुद्ध थाना सदर में मामला दर्ज कर लिया। एएसपी बिलासपुर शिव चौधरी ने मामले की पुष्टि की है।