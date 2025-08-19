Bilaspur: पुलिस थाना तलाई ने 72 घंटे में सुलझाई चोरी की गुत्थी

पुलिस थाना तलाई की टीम ने महज 72 घंटे में चोरी की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि 15 अगस्त को गांव डोल लासाबा की राधा देवी ने पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से सोने-चांदी के गहने, एक मोबाइल और 2000 रुपए नकद चोरी...

शाहतलाई (हिमल): पुलिस थाना तलाई की टीम ने महज 72 घंटे में चोरी की गुत्थी सुलझाने में सफलता हासिल की। गौरतलब है कि 15 अगस्त को गांव डोल लासाबा की राधा देवी ने पुलिस थाना तलाई में शिकायत दर्ज करवाई थी कि उनके घर से सोने-चांदी के गहने, एक मोबाइल और 2000 रुपए नकद चोरी हो गए थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस थाना तलाई के प्रभारी राकेश कुमार के नेतृत्व में एचसी शमशेर सिंह व हंसराज पर आधारित टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोबाइल लोकेशन के आधार पर आरोपी की पहचान सोनू कुमार पुत्र लक्ष्मण दास, निवासी खैरिया भराड़ी, जिला बिलासपुर के रूप में की। आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने करीब 2.10 लाख रुपए की कीमत का चोरीशुदा सामान बरामद कर लिया है। उधर डीएसपी घुमारवीं चंद्रपाल सिंह ने पुलिस टीम की मामले के आरोपी को जल्द गिरफ्तार करने के लिए सराहना की है।