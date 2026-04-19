हिमाचल में अभी और सताएगी ठंड या बढ़ेगी गर्मी? मौसम विभाग का बड़ा अपडेट आया सामने

हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने के बदलते मिजाज के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादलों के सक्रिय होने और बारिश की संभावना जताई है।

शिमला: हिमाचल प्रदेश में अप्रैल महीने के बदलते मिजाज के बीच मौसम ने एक बार फिर करवट ले ली है। मौसम विभाग (IMD) ने प्रदेश के कई हिस्सों में आज बादलों के सक्रिय होने और बारिश की संभावना जताई है। विभाग ने विशेष रूप से चार जिलों के लिए यैलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम विभाग के अनुसार चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश का पूर्वानुमान है। इन क्षेत्रों के लिए यैलो अलर्ट जारी किया गया है। यहां 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है, जो जनजीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

प्रदेश के मध्य और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का असर सबसे अधिक देखने को मिलेगा। यहां बारिश के साथ-साथ ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी जताई गई है। इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और लोगों को एक बार फिर ठंडक का एहसास होगा। एक तरफ जहां 4 जिलों में अलर्ट है तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में मौसम के स्थिर रहने का अनुमान है। इन क्षेत्रों में आसमान साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी, जिससे दिन सामान्य बना रहेगा।

20 अप्रैल के बाद बदलेगा मौसम, बढ़ेगी गर्मी

मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया है कि 20 अप्रैल से प्रदेश में मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद 24 अप्रैल तक अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि, ऊंचाई वाले इलाकों में छिटपुट बारिश की संभावना बनी रह सकती है। मौसम के साफ होने के बाद प्रदेश में तापमान में तेजी से इजाफा होगा। आने वाले कुछ दिनों में अधिकतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसके बाद प्रदेश में गर्मी का असर और अधिक बढ़ने की उम्मीद है।

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