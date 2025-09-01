Main Menu

हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला: छात्रों की सुरक्षा के लिए शिक्षण संस्थान बंद, ऑनलाइन कक्षाएं रहेगी जारी

01 Sep, 2025

हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला...

हिमाचल डेस्क। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। उच्च शिक्षा निदेशालय ने छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। यह फैसला राज्य के उन जिलों में लागू होगा जहां जिला उपायुक्त (DC) या उपमंडल अधिकारी (SDM) ने पहले से ही शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है।

निदेशक उच्च शिक्षा डॉ. अमरजीत के. शर्मा ने कहा कि यह आदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम (SDMA) के तहत जारी किया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति में कोई भी छात्र या कर्मचारी खतरे में न पड़े।

PunjabKesari

निदेशक ने आगे बताया कि यह फैसला तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि संबंधित उपायुक्त या उपमंडलाधिकारी स्थिति के सामान्य होने की घोषणा नहीं करते। उन्होंने सभी कॉलेज प्रधानाचार्यों को यह भी निर्देश दिया है कि संस्थान बंद रहने की अवधि के दौरान छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं की व्यवस्था की जाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि छात्रों की पढ़ाई किसी भी तरह से बाधित न हो और वे अपने पाठ्यक्रम को जारी रख सकें।

पिछले कुछ दिनों से, हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में भारी वर्षा और भूस्खलन की खबरें आ रही हैं, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। सड़कों पर यातायात बाधित है और कई स्थानों पर बिजली आपूर्ति भी बाधित हुई है। ऐसे में, उच्च शिक्षा विभाग का यह कदम एक जिम्मेदार और सावधानीपूर्ण निर्णय है, जो अकादमिक कैलेंडर को प्रभावित किए बिना सभी की सुरक्षा सुनिश्चित करता है।

