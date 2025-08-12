तरैला हत्याकांड: कहासुनी पर नाबालिग बेटे ने पिता को मारी गोली, आरोपी पंजाब से गिरफ्तार

ग्राम पंचायत सुधेड़ के तरैला गांव में हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले की प्राथमिक जांच के दौरान हत्या की वजह पिता और नाबालिग बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होना बताया जा रहा है।

धर्मशाला (ब्यूरो): ग्राम पंचायत सुधेड़ के तरैला गांव में हुई एक व्यक्ति की हत्या मामले की प्राथमिक जांच के दौरान हत्या की वजह पिता और नाबालिग बेटे के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी होना बताया जा रहा है। इसी के चलते नाबालिग बेटे ने आवेश में आकर पिता की गाेली मारकर हत्या कर दी। बड़ी बात यह है कि वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग आरोपी बेटा फरार हो गया था। पुलिस ने आरोपी को गुरदासपुर में पंजाब पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि दोनों में कहासुनी का विवाद क्या हुआ था।

पुलिस जांच के तहत प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि घर पर किसी के न होने के दौरान सोमवार दोपहर 12.15 से 1 बजे के बीच इस वारदात को अंजाम दिया गया। प्रारंभिक पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नाबालिग ने पिता की लाइसैंसी बंदूक से ही नजदीक से पिता के सिर पर गोली मारी है, जबकि कमरे और बरामदे के बीच हुई इस वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पंजाब की ओर फरार हो गया था।

ऐसे हुआ शक

सारी वारदात को सुनियोजित तरीके से अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी बेटे ने घटना से पहले ही अपना बैग पैक कर लिया था, जबकि हत्या करने के बाद आरोपी अपना बैग लेकर अपने वाहन से फरार हो गया था। पुलिस जांच में घटना के बाद आरोपी बेटा घर से गायब था, साथ ही उसका मोबाइल बंद था। इसके बाद पुलिस जांच में बेटे की तरफ शक हुआ और पुलिस ने तकनीक का उपयोग करते हुए आरोपी की लोकेशन को जांचते हुए आरोपी बेटे को गुरदासपुर से गिरफ्तार कर लिया।

तकनीकी जांच में गोली की पुष्टि

शाम को जब विनीत का भाई अपनी पत्नी सहित घर पहुंचे थे तो इसके बाद पुलिस को इस वारदात की सूचना दी गई थी। सोमवार शाम 5.15 बजे पुलिस को इस सारी वारदात की पहले सूचना मिली थी, जिसके बाद ए.एस.पी. कांगड़ा बीर बहादुर सहित पुलिस थाना धर्मशाला और फोरैंसिक टीम ने घटना स्थल पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए थे, जबकि मौके पर पाई गई लाइसैंसी बंदूक को पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसकी तकनीकी जांच में इससे गोली चलने की पुष्टि हुई है।

कारण की जांच

जानकारी के अनुसार दोनों के बीच ऐसा क्या विवाद था, जिसके चलते यह मामला पिता की हत्या तक जा पहुंचा। इसके साथ ही पारिवारिक विवाद और नशे से जुड़े बिंदुओं पर जांच की जा रही है, साथ ही आरोपी के नाबालिग होने के चलते इस सारे मामले के सभी बिंदुओं को खंगाला जा रहा है।

एसपी कांगड़ा अशोक रत्न का कहना है कि आरोपी बेटे को गुरदासपुर से पकड़ लिया है। बंदूक को अपने कब्जे में ले लिया है। प्राथमिक जांच के दौरान हत्या की वजह आपसी कहासुनी सामने आई है। हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है। आरोपी के नाबालिग व संवेदनशील मामले के चलते सभी बिंदुओं को खंगाला जा रहा है।