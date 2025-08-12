Main Menu

  Himachal: डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने किया राहुल गांधी का समर्थन, डिजिटल वोटर लिस्ट जारी करने की उठाई मांग

Edited By Vijay, Updated: 12 Aug, 2025 05:16 PM

deputy cm mukesh agnihotri

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकतंत्र की रक्षा व निष्पक्ष चुनाव के लिए डिजिटल वोटर लिस्ट को जारी करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि...

शिमला (ब्यूरो): उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने लोकतंत्र की रक्षा व निष्पक्ष चुनाव के लिए डिजिटल वोटर लिस्ट को जारी करने की मांग की। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा शुरू की गई डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग का पूर्ण समर्थन करते हुए कहा कि यह केवल एक राजनीतिक मुद्दा नहीं बल्कि देश के संविधान, पारदर्शिता और जनता के अटूट विश्वास की रक्षा का संकल्प है। शिमला से जारी बयान में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में लोकतंत्र की रक्षा, मतदाता सूची की शुचिता और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। 

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, वोट चोरी या मतदाता सूची में हेरफेर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर करता है। डिजिटल वोटर लिस्ट से पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिकों का भरोसा बढ़ेगा। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से अपील की कि वे इस मुहिम का हिस्सा बनकर लोकतंत्र को और मजबूत करें। इसके लिए वैबसाइट पर जाकर अथवा 9650003420 पर मिस्ड कॉल देकर अपना समर्थन दर्ज करा सकते हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि यह लड़ाई किसी एक दल की नहीं बल्कि पूरे देश की है और इसमें हर नागरिक की भागीदारी जरूरी है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस आंदोलन से देश में निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव की दिशा में महत्वपूर्ण पहल का आरंभ होगा।

