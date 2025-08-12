Main Menu

Shimla: भोले के भक्तों के लिए खुशखबरी, बुधवार से फिर शुरू होगी किन्नर कैलाश यात्रा

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Aug, 2025 03:49 PM

रिकांगपिओ (राजकुमार): किन्नर कैलाश यात्रा 13 अगस्त से पुनः प्रारंभ होगी मगर यात्रा पूरी तरह से मौसम पर निर्भर रहेगी। डीसी किन्नौर डा. अमित कुमार शर्मा ने बताया कि 13 एवं 14 अगस्त को यात्रा केवल ऑफलाइन पंजीकरण के माध्यम से होगी जो सुबह 6:00 बजे से प्रारंभ होगी। इस दौरान रोजाना अधिकतम 250 यात्री ही यात्रा कर सकेंगे, जबकि 15 अगस्त से यात्री ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन पंजीकरण के माध्यम से भी यात्रा कर सकेंगे।

इस दौरान प्रतिदिन 100 यात्री ऑनलाइन पंजीकरण, 100 यात्री ऑफलाइन पंजीकरण तथा 50 यात्री केटीए के स्लॉट से यात्रा कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि 15 अगस्त के लिए पंजीकरण स्लॉट 13 अगस्त को दोपहर 2:30 बजे से खोले जाएंगे जबकि अन्य सभी प्रक्रियाएं पहले की भांति जारी रहेंगी।

