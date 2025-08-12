Main Menu

Hamirpur: ऊना से कांगड़ा के बीच नई रेल लाइन का जल्द होगा सर्वे : अनुराग

Edited By Kuldeep, Updated: 12 Aug, 2025 09:27 PM

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच कुन्नाह होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की।

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच कुन्नाह होते हुए एक नई रेल लाइन के सर्वे की मांग की। ऊना, हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को देशभर से जोड़ने वाली यह नई रेल लाइन छात्रों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, सैनिकों व पर्यटकों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि किसी भी राज्य अर्थव्यवस्था की मजबूती वहां मौजूद रेल और सड़क की कनैक्टीविटी पर निर्भर करती है। राज्य के विकास में रेलवे लाइन का अत्यधिक महत्व है और इसके निर्माण से निश्चित रूप से राज्य की आर्थिक प्रगति में बढ़ौतरी होती है साथ ही रेलवे लाइन सड़क परिवहन के दबाव को कम करने में मदद करती है।

उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में सतत रेलवे विकास का रहा है और इसी क्रम में आज मैंने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र से सांसद राजीव भारद्वाज के साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से भेंट कर ऊना से कांगड़ा के बीच नई रेल लाइन के सर्वे की मांग रखी। वहीं रेल मंत्री से भेंट के दौरान हमने उन्हें बताया कि जनता की सुविधा के दृष्टिगत ऊना से कांगड़ा के बीच कुन्नाह होते हुए एक नई रेल लाइन का निर्माण अति आवश्यक है। हमीरपुर व कांगड़ा संसदीय क्षेत्र को देशभर से जोड़ने वाली यह रेल लाइन छात्रों, श्रद्धालुओं, व्यापारियों, सैनिकों व पर्यटकों को विशेष लाभ पहुंचाएगी। देवी सर्किट के रूप में बनने वाला यह रेल मार्ग कालेश्वर महादेव मंदिर, मां ज्वालामुखी, चिंतपूर्णी, बगलामुखी, बज्रेश्वरी, चामुंडा देवी, मसरूर मंदिर और बाबा बालकनाथ मंदिर जैसे प्रमुख तीर्थ स्थलों को भी जोड़ेगा, जहां देशभर से करोड़ों श्रद्धालु आते हैं।

उधर, राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का एक प्रमुख जिला है जहां तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा जी का निवास है साथ ही यहां प्रतिष्ठित धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम भी है, जो दुनिया के सबसे मनोरम स्टेडियमों में से एक है। इस रेलवे लाइन के निर्माण से धार्मिक और सांस्कृतिक पर्यटन को उल्लेखनीय रूप से बढ़ावा मिलेगा, राजस्व सृजन होगा और क्षेत्र के लिए आर्थिक अवसर पैदा होंगे। यह रेलवे लाइन घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पर्यटकों को आकर्षित करेगी। ऐसे में यह रेल लाइन हर दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसके बनने से न सिर्फ यात्रियों की सुविधा में बढ़ौतरी होगी अपितु केंद्र व राज्य सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा।

