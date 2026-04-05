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Una: नाबालिगा से मारपीट करते हुए किया दुष्कर्म, आरोपी फरार

Edited By Kuldeep, Updated: 05 Apr, 2026 10:05 PM

haroli minor raped

विधानसभा हरोली के तहत एक गांव में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है जिसके चलते पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हरोली (दत्ता): विधानसभा हरोली के तहत एक गांव में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है जिसके चलते पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार क्षेत्र में रहने वाली नाबालिगा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 3 अप्रैल की शाम को जब वह अपनी बहन के साथ दुकान से सामान लेकर वापस अपने घर जा रही थी तो रास्ते में गांव के युवक ने उसे पकड़ लिया।

जब वह किसी तरह उससे छूटकर भागी तभी मुंह ढके हुए 4 अन्य लड़कों ने उसे पकड़कर उस युवक के हवाले कर दिया। तब वह युवक उसे नजदीक के ही ट्यूबवैल पर ले गया और मारपीट करते हुए उसके साथ दुष्कर्म किया। शिकायतकर्त्ता ने पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल को वह कमरे से बाहर निकली। उसने बताया कि उसे रास्ते में गांव के 2 लोग मिले जिन्होंने उसे धमकाया और मामले को रफा-दफा करने की बात कही।

उन्होंने कहा कि अगर वह मामला रफा-दफा नहीं करेगी तो वे उसके परिवार को जान से मार देंगे। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस ने नाबालिगा का मैडीकल करवाते हुए उसके बयानों के आधार पर उक्त युवक के खिलाफ पोक्सो एक्ट सहित दुष्कर्म का मामला दर्ज कर लिया है, वहीं अन्य 2 लोगों के खिलाफ भी विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। हरोली थाना के प्रभारी सुनील संख्यान ने बताया कि नाबालिगा के बयानों के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। मामले में आरोपी युवक फरार है जिसके लिए कार्रवाई की जा रही है।

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