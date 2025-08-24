Hamirpur: कांग्रेस ने राष्ट्रहित की बजाय स्वहित को ही दी प्राथमिकता : अनुराग

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को उखली में स्वर्गीय बसंती देवी की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया, जहां उन्होंने रक्तदाताओं की भारी भागीदारी की सराहना की और इसे मानवता की एक महान सेवा बताया।

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने रविवार को उखली में स्वर्गीय बसंती देवी की स्मृति में आयोजित रक्तदान शिविर में भाग लिया, जहां उन्होंने रक्तदाताओं की भारी भागीदारी की सराहना की और इसे मानवता की एक महान सेवा बताया। इस दौरान अनुराग सिंह ठाकुर ने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम के अंतर्गत पौधारोपण कर लोगों को अधिक से अधिक संख्या में पौधे लगाने का आग्रह किया। इस अवसर पर अनुराग ठाकुर ने पत्रकारों को सम्बोधित करते हुए कहा कि विपक्षी नेता अपनी लगातार हार को छिपाने के लिए बार-बार चुनाव आयोग और ईवीएम मशीनों पर दोष मढ़ते रहते हैं। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी और विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग पर झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए हैं, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार ऐसे दावों को खारिज किया है।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस के शासनकाल में राजीव गांधी की हत्या के कारण पूरे देश में आम चुनाव स्थगित कर दिए गए थे, जबकि कानूनी तौर पर केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र प्रभावित होना चाहिए था। उन्होंने आगे बताया कि कैसे पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों को कांग्रेस सरकारों में राज्यपाल और कैबिनेट पदों से पुरस्कृत किया गया। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि कैसे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनावों में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया था और जब अदालत ने उनका चुनाव अयोग्य घोषित कर दिया तो कांग्रेस ने पूरे देश में आपातकाल लागू कर दिया। इसके विपरीत भाजपा ने हमेशा संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया है और उनकी स्वतंत्रता को बरकरार रखना सुनिश्चित किया है।

राहुल गांधी को चुनौती देते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि बेकार का शोर मचाने के बजाय, उन्हें बिहार चुनावों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। उन्होंने कांग्रेस शासन के दौरान हुए अनगिनत घोटालों का जिक्र किया और इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कड़े कदम उठाए गए हैं ताकि कोई भी भ्रष्ट नेता चाहे वह प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री 30 दिनों से ज्यादा जेल में रहने के बाद भी पद पर न रह सके।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की संसद पर की गई टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने खुद ही संसद को उपद्रव के अखाड़े में बदल दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्रहित की बजाय स्वहित को ही सदा प्राथमिकता दी है और इसी का परिणाम है कि इन्होंने संसद के मानसून सत्र में पूरे समय चर्चा से भागने व कार्रवाई को अवरुद्ध करने का काम किया है।