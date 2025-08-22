Hamirpur: सुजानपुर-पालमपुर मुख्य सड़क पर फिर गिरा मलबा, एक घंटे बाद बहाल

हमीरपुर से वाया सुजानपुर-पालमपुर नैशनल हाईवे सुजानपुर पुल के पास देर सायं ढांक से फिर भारी मात्रा में मलबा व पत्थर गिरने के चलते कुछ देर के लिए बंद हो गया।

सुजानपुर (अश्वनी): हमीरपुर से वाया सुजानपुर-पालमपुर नैशनल हाईवे सुजानपुर पुल के पास देर सायं ढांक से फिर भारी मात्रा में मलबा व पत्थर गिरने के चलते कुछ देर के लिए बंद हो गया। इससे दोनों तरफ दर्जनों वाहन फंस गए, जिससे यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ा। हालांकि विभागीय टीम वहां पहुंच गई और उसने करीब एक घंटे के बाद मार्ग को वाहनों की आवाजाही के लिए खाेल दिया। लोक निर्माण विभाग सुजानपुर के एसडीओ विजय धीमान तुरंत जेसीबी लेकर घटनास्थल पर पहुंचे।

उन्होंने बताया कि सड़क पर गिरा मलबा व पत्थर गत दिन की अपेक्षा 10 गुना ज्यादा थे। गनीमत यह रही कि जब पहाड़ी से पत्थर व मलबा सड़क पर गिरा, उस समय कोई भी वाहन सड़क से आवागमन नहीं कर रहा था। उन्होंने वाहन चालकों से अपील की है कि इस स्थान पर वाहन सचेत होकर चलाएं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस मार्ग के बंद होने से हमीरपुर, पालमपुर और पड़ोसी जिलों के यात्रियों को खासी दिक्कत झेलनी पड़ रही है। उन्हाेंने प्रशासन से मांग की है कि बरसात के मौसम में ऐसे संवेदनशील स्थलों पर स्थायी सुरक्षा उपाय किए जाएं ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचा जा सके।