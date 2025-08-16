Hamirpur: 25 वर्षीय युवक ने ऐसे लगाया मौत को गले, बी.फार्मेसी का था छात्र

पुलिस चौकी जाहू के अंतर्गत आते भौर गांव के एक युवक द्वारा किसी जहरीले पदार्थ के सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है।

हमीरपुर (अजय): पुलिस चौकी जाहू के अंतर्गत आते भौर गांव के एक युवक द्वारा किसी जहरीले पदार्थ के सेवन करने से मौत होने का मामला सामने आया है। एम्स में युवक ने शनिवार सुबह उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। युवक की पहचान निशांत शर्मा (25) पुत्र विपन शर्मा निवासी भौर डाकघर ककरोट, तहसील भोरंज जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। पुलिस के अनुसार युवक ने 15 अगस्त को शाम करीब 4 बजे किसी जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

जब इस बारे परिजनों को जानकारी मिली तो वे युवक को उपचार के लिए मैडीकल कालेज हमीरपुर ले आए, जहां तैनात डॉक्टर ने युवक को गंभीर हालत के चलते एम्स रैफर कर दिया जहां शनिवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि युवक बी.फार्मेसी कर रहा था। जाहू पुलिस चौकी प्रभारी फिरोज अख्तर ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है तथा नियमानुसार मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।