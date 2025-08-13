Main Menu

Hamirpur: केंद्र ने हिमाचल के लिए मंजूर किए 18 डे-केयर कैंसर केंद्र : डा. सिकंदर

राज्यसभा सांसद डाॅ. सिकंदर कुमार ने सदन में हिमाचल प्रदेश में कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुद्दा उठाया।

हमीरपुर (राजीव): राज्यसभा सांसद डाॅ. सिकंदर कुमार ने सदन में हिमाचल प्रदेश में कैंसर अनुसंधान केंद्र की स्थापना का मुद्दा उठाया। उन्होंने बताया कि भारत सरकार विशिष्ट सुविधाओं वाले कैंसर देखभाल केंद्रों के सुदृढ़ीकरण की योजना लागू कर रही है। इस पहल के अंतर्गत, राज्य कैंसर संस्थानों के लिए 120 करोड़ रुपए तक और विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्रों के लिए 45 करोड़ रुपए तक के एकमुश्त अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसमें राज्य की हिस्सेदारी भी शामिल है। अब तक देशभर में 19 राज्य कैंसर संस्थान और 20 विशिष्ट कैंसर देखभाल केंद्र स्वीकृत किए जा चुके हैं। ये संस्थान उन्नत कैंसर देखभाल, निदान, अनुसंधान और क्षमता निर्माण के लिए महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य करते हैं और विशिष्ट बुनियादी ढांचे और विशेषज्ञ मानव संसाधन से सुसज्जित हैं।

इस योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश के शिमला में इंदिरा गांधी मैडीकल काॅलेज और मंडी में श्री लाल बहादुर शास्त्री मैडीकल काॅलेज को मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 12 जिला एन.सी.डी. क्लीनिक, 108 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एनसीडी क्लीनिक और 12 जिला कैंसर देखभाल केंद्र स्थापित किए गए हैं। केन्द्रीय बजट 2025-26 की घोषणा के अनुसार देशभर में 200 से अधिक डे-केयर कैंसर केंद्र स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए 18 डे-केयर कैंसर केंद्र मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल के अंग के रूप में सामान्य एनसीडी सहित कैंसर की रोकथाम, नियंत्रण और स्क्रीनिंग के लिए जनसंख्या आधारित पहल की गई है। इस पहल के अंतर्गत 30 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को स्क्रीनिंग के लिए लक्षित किया गया है। उन्होंनें कहा कि उपचार हेतु सस्ती दवाएं एवं विश्वसनीय प्रत्यारोपण के अंतर्गत कैंसर सहित विभिन्न रोगों के उपचार के लिए किफायती दवाएं उपलब्ध करवाई जाती हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र, कैंसर के इलाज के लिए सस्ती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जैनरिक दवाएं उपलब्ध करवाता है।

