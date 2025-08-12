Hamirpur: तकनीकी विश्वविद्यालय में बुधवार से शुरू होगी बीटैक की दूसरे चरण की काऊंसलिंग

हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर व संबंधित शिक्षण संस्थानों में बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काऊंसलिंग 13 अगस्त से शुरू होगी।

हमीरपुर (ब्यूरो): हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर व संबंधित शिक्षण संस्थानों में बीटैक (डायरैक्ट एंट्री) में प्रवेश के लिए दूसरे चरण की काऊंसलिंग 13 अगस्त से शुरू होगी। हिमाचल प्रदेश कॉमन एंट्रैंस टैस्ट (एचपीसीईटी) की मैरिट के आधार पर ही दूसरे चरण की काऊंसलिंग होगी। पहले दिन ओबीसी व एससी की मुख्य श्रेणी के साथ उप श्रेणी के अभ्यर्थियों की काऊंसलिंग होगी।

इसी तरह 14 अगस्त को एसटी मुख्य श्रेणी, उप श्रेणी, ईडब्ल्यूएस सहित अन्य सामान्य वर्ग की उप श्रेणियां व 18 अगस्त को सामान्य श्रेणी, ऑल इंडिया कोटा व बेटी है अनमोल के तहत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को काऊंसलिंग के लिए बुलाया है। बता दें कि एचपीसीईटी के आधार पर पहले चरण और जेईई मेन के दोनों चरण के बाद बीटैक की विभिन्न ब्रांचों में जो सीटें खाली रह गई हैं, उन्हें भरने के लिए अब एचपीसीईटी के आधार पर दूसरे चरण की काऊंसलिंग आयोजित की जा रही है।