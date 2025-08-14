Hamirpur: राजेन्द्र राणा ने साधा निशाना, बाेले-कांग्रेस छोड़ने वाले विधायकों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बना रही सुक्खू सरकार

पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा ने प्रैसवार्ता करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार बदले और द्वेष भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार उन 9 विधायकों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बना रही है जोकि कांग्रेस के पाप का भागीदार न बनने पर भाजपा में शामिल हुए हैं।

हमीरपुर (राजीव): पूर्व विधायक राजेन्द्र राणा ने प्रैसवार्ता करते हुए कहा कि सुक्खू सरकार बदले और द्वेष भावना से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आज सरकार उन 9 विधायकों के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बना रही है जोकि कांग्रेस के पाप का भागीदार न बनने पर भाजपा में शामिल हुए हैं। उन्होंने याद दिलाते हुए पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह के पुराने भाषण की क्लिपिंग को दिखाया और कहा कि स्व. वीरभद्र सिंह ने मुख्यमंत्री सुक्खू के खिलाफ वर्षों पहले जो टिप्पणी की थी वह आज सही साबित हुई है।

राजेन्द्र राणा ने कहा कि प्रदेश में जनता से दूरी बनाने वाले का काम मुख्यमंत्री कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अढ़ाई वर्षों में 40 हजार करोड़ रुपए का रिकॉड कर्जा ले लिया है जबकि 8 हजार करोड़ रुपए ठेकेदारों के देने को हैं। उन्होंने सवाल किया कि सरकार जो कर्जा ले रही है आखिर वह जा कहां रहा है? प्रदेश की ट्रेजरी बन्द है और कर्मचारियों व सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके देय भत्ते सहित पैंशन तक नहीं मिल रही। वहीं गरीब लोग बीपीएल से काट दिए व महिलाओं को उनका हक नहीं मिल रहा है।

राजेन्द्र राणा ने कहा कि प्रदेश सरकार में 1977 की सरकार की भटकी आत्मा आ गई है, जिसके चलते यह सरकार अपने विरोधियों व पत्रकारों पर भी झूठे मुकद्दमे बना रही है। उन्होंने कहा कि सदर विधायक आशीष शर्मा के खिलाफ और उनके परिवार के खिलाफ झूठे मुकद्दमे बनाने के लिए एएसपी रैंक के पुलिस अधिकारी क्रशर पर छापेमारी करते हैं और बिना तथ्यों के क्रशर से सामान चुरा लेते हैं, यह पहली बार हुआ है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में ऐसा रिवाज पहले नहीं था। सरकार जो भी झूठे मुकद्दमे बना रही है, उनके खिलाफ कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी तथा जो अधिकारी आज झूठे मुकद्दमे बना रहे हैं, उनके खिलाफ भी कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकारें आती-जाती रहती हैं, इसलिए अधिकारी यह न सोचें कि वे सेवानिवृत्त हो जाएंगे। जब सरकार आएगी तो ऐसे अधकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही निश्चिततौर पर होगी।