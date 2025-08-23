Main Menu

Hamirpur: वोट चोरी की मास्टर है कांग्रेस, हिमाचल में वोट चोरी कर बनाई सरकार : जयराम

Edited By Kuldeep, Updated: 23 Aug, 2025 06:21 PM

hamirpur congress vote thief jairam

58 साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश में पक्की नौकरी खत्म कर देना वोट चोरी होती है। कांग्रेस ने वोट चोरी से ही हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है।

हमीरपुर (राजीव): 58 साल वाली पक्की नौकरी की गारंटी देकर सत्ता हासिल करने के बाद प्रदेश में पक्की नौकरी खत्म कर देना वोट चोरी होती है। कांग्रेस ने वोट चोरी से ही हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बनाई है। यह बात पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में पत्रकार वार्ता के दौरान कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस वोट चोरी की मास्टर है। पूरी कांग्रेस पार्टी, छोटे से बड़ा हर नेता चौक-चौराहे पर खड़ा होकर विधानसभा चुनाव के पहले 58 साल वाली पक्की नौकरी देने का ही ऐलान करता था, लेकिन सत्ता में आने के बाद से जितनी भी 58 साल वाली पक्की नौकरियां थीं, सब को एक-एक कर बंद करने में सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी।

उन्होंने कहा कांग्रेस ने सिर्फ वोटों की चोरी करके प्रदेश का जनादेश ही नहीं हथियाया बल्कि आज प्रदेश के विकास की राह में रोड़े भी अटका रही है। उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार के अढ़ाई साल का कार्यकाल निराशा से भरा ही रहा है, कर्ज के बोझ को बढ़ाने के अलावा सुक्खू सरकार ने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि इससे भी दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आज भी सरकार के पास हिमाचल के बेहतर भविष्य की कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार झूठ बोलकर सिर्फ अपना वक्त काट रही है।

