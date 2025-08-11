हमीरपुर में इन पदों के लिए 14 को होंगे साक्षात्कार, मिलेगा इतना वेतन

जिला हमीरपुर और लुधियाणा की विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग श्रेणियों के पदों को भरने के लिए 14 अगस्त को सुबह साढे दस बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में मिनी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस...

हमीरपुर। जिला हमीरपुर और लुधियाणा की विभिन्न कंपनियों में अलग-अलग श्रेणियों के पदों को भरने के लिए 14 अगस्त को सुबह साढे दस बजे जिला रोजगार अधिकारी कार्यालय हमीरपुर में मिनी रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी सुरेंद्र शर्मा ने बताया कि इस मिनी रोजगार मेले में हमीरपुर की एनजी ऑटोमोबाइल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव के 8 पदों को भरने के लिए साक्षात्कार लिए जाएंगे। इन पदों के लिए स्नातक या बारहवीं पास पुरुष उम्मीदवार ही पात्र होंगे। इसके अलावा आनंद ऑटो केयर प्राइवेट लिमिटेड हमीरपुर में सेल्स ऑफिसर के 2 पद भरे जाएंगे, जिसके लिए स्नातक महिला एवं पुरुष उम्मीदवार पात्र होंगे।

इसी दिन लुधियाणा स्थित टाटा स्टील के एक प्लांट में सिक्योरिटी स्टाफ की अलग-अलग श्रेणियों और कंप्यूटर ऑपरेटरों सहित कुल 162 पदों को भरने के लिए बद्दी की कंपनी टैरियर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड भी साक्षात्कार लेगी। असाइनमेंट मैनेजर के चार पदों के लिए अधिकतम 50 वर्ष तक की आयु के रिटायर्ड जेसीओ पात्र होंगे। चयनित उम्मीदवारों को 33,975 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के 10 पदों के लिए 18 से 50 वर्ष तक के बारहवीं पास उम्मीदवार पात्र होंगे और चयनित उम्मीदवारों को 22,537 रुपये वेतन दिया जाएगा।

सिक्योरिटी गार्ड के 120 पदों के लिए 18 से 50 वर्ष तक के दसवीं पास उम्मीदवार साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। इनके लिए मासिक वेतन 18,236 रुपये निर्धारित किया गया है। स्पेशल सिक्योरिटी गार्ड के 20 पदों के लिए 18 से 50 वर्ष तक के दसवीं पास एवं फायर डिफेंस डिप्लोमाधारक उम्मीदवार साक्षात्कार दे सकते हैं। इनका मासिक वेतन 20,294 रुपये रहेगा। कंप्यूटर ऑपरेटर के 8 पदों के लिए उम्मीदवार स्नातक एवं कंप्यूटर डिप्लोमा धारक होना चाहिए तथा उसकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। चयनित उम्मीदवारों को 21,094 वेतन दिया जाएगा। सिक्योरिटी से संबंधित पदों के लिए उम्मीदवार की लंबाई कम से कम पांच फुट सात इंच होनी चाहिए।

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि अगर कोई युवा उपरोक्त योग्यता रखता है और उसका नाम किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत है तो वह अपने मूल प्रमाण पत्रों तथा हिमाचली प्रमाण पत्र के साथ साक्षात्कार में भाग ले सकता है। अधिक जानकारी के लिए जिला रोजगार कार्यालय के दूरभाष नंबर 01972-222318 पर संपर्क किया जा सकता है।