Hamirpur: भारी बारिश से मकान ध्वस्त, सर से उड़ी छत से बेघर हुए दो परिवार

सुजानपुर (अश्वनी): वर्षा का क्रम लगातार जारी रहने से नदी-नाले व खड्डें उफान पर बह रही हैं, वहीं रुक-रुक कर होने वाली वर्षा के कारण रिहायशी मकानों के ध्वस्त होने का सिलसिला जारी है। गत रात विकासखंड सुजानपुर की ग्राम पंचायत पनोह के जियाड में 2 रिहायशी मकान ध्वस्त हो गए जिससे उनके भीतर रखा सामान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। उप प्रधान राजिद्र सिंह ने बताया कि जियाड गांव की सुलोचना देवी पत्नी हरबंस लाल व संसार चंद पुत्र जगत राम का रिहायशी मकान वर्षा की चपेट में आने से ध्वस्त हो गया जिससे दोनों परिवारों को करीब 2 लाख रुपए का नुक्सान हुआ है।

तहसीलदार प्रवीण ठाकुर ने बताया कि घटना की सूचना मिलने पर संबंधित सर्कल पटवारी को मौके पर भेजा गया था तथा प्रभावित परिवारों को 1-1 हजार रुपए की फौरी राहत राशि प्रदान की गई। उन्होंने कहा कि पटवारी को नुक्सान की रिपोर्ट तैयार करने की निर्देश दिए गए हैं। उधर, पंचायत उप प्रधान राजिंदर सिंह ने कहा कि प्रभावित परिवारों को ठहरने के लिए अस्थायी तौर से जियाड गांव में बने लोक भवन में प्रबंध किया गया है।