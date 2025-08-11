Main Menu

Hamirpur: चर्चा से भागकर संसद का अमूल्य समय खराब कर रहा विपक्ष : अनुराग

11 Aug, 2025

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने में आ रही रुकावट पर कहा कि यह खेल विधेयक युवाओं व खिलाड़ियों के हित में है मगर खेल विधेयक के...

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने संसद में विपक्ष के हंगामे के कारण राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 के पारित होने में आ रही रुकावट पर कहा कि यह खेल विधेयक युवाओं व खिलाड़ियों के हित में है मगर खेल विधेयक के प्रति विपक्ष का रवैया उदासीन है। उन्होंने कहा कि रोज-रोज विपक्ष द्वारा हंगामा कर सदन की कार्यवाही बाधित कर संसद का अमूल्य समय बर्बाद करना दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि संसद का समय अमूल्य होता है व इसका उपयोग लोकहित में हो यह सत्ता पक्ष व विपक्ष की सामूहिक जिम्मेदारी होती है।

दुर्भाग्य से विपक्ष संसद के इस मानसून सत्र को जनहित की बजाय अपनी ओछी राजनीति चमकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है और आए दिन सदन में हंगामा कर सत्र को बाधित करने का दुर्भाग्यपूर्ण कृत्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि विपक्ष न सिर्फ संसद का समय बर्बाद कर रहा है बल्कि देश के करदाताओं का भी अपमान कर रहा है। ये लोग संविधान की किताब तो पकड़ते हैं, लेकिन संविधान को मानते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स बिल पर 2 दिन का समय लोकसभा, 2 दिन का समय राज्यसभा में दिया गया लेकिन विपक्ष उस पर चर्चा ही नहीं कर रहा रहा।

इसी तरह राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक, 2025 और राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक, 2025 जोकि हमारे युवाओं व खिलाड़ियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है उसे लेकर भी विपक्ष का उदासीन रवैया देखने को मिल रहा है। आखिर क्यों कांग्रेस व विपक्षी पार्टियां हमारे खिलाड़ियों का भला नहीं चाहती। विपक्ष अपनी जिम्मेदारी समझे व महत्वपूर्ण बिलों चर्चा करे और अगर उसमें कोई संशोधन है तो उसे बताए, लेकिन देशहित में चर्चा से भागने की बजाय चर्चा में हिस्सा जरूर लें।

