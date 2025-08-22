Himachal: कांग्रेस के आर्थिक कुप्रबंधन से हिमाचल कर्ज के बोझ से दबा : अनुराग

सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने व कर्ज में डुबाने की बात कही।

हमीरपुर (राजीव): सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर प्रदेश को आर्थिक बदहाली की ओर धकेलने व कर्ज में डुबाने की बात कही। उन्होंने कहा कि पिछले 11 वर्षों में केंद्र की मोदी सरकार सदा हिमाचल के हितों के साथ खड़ी रही और जब जहां जैसी जरूरत पड़ी केंद्र सरकार ने देवभूमि की मदद करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार अपने गठन के प्रथम दिन से जनविरोधी निर्णय ले रही है।

इस सरकार ने प्रदेश को आर्थिक बदहाली की तरफ धकेलने का काम किया है और इनके आर्थिक कुप्रबंधन का ही परिणाम है कि आज हिमाचल प्रदेश पर कर्ज 1 लाख करोड़ रुपए के पार चला गया है। अब फिर से प्रदेश सरकार 1500 करोड़ रुपए का कर्ज लेने जा रही है जिसकी अधिसूचना भी इन्होंने जारी कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में मौजूदा कांग्रेस सरकार के पास न तो कोई प्रभावी आर्थिक नीति है, न ही प्रदेश को कर्ज से उबारने की इनकी कोई नीयत है। उन्होंने कहा कि पूर्व में आपदा के समय केंद्र सरकार ने पहले भी लगभग 1300 करोड़ रुपए दिए थे। पिछली आपदा के समय 12 हजार से अधिक मकान दिए, 93 हजार नए मकान मोदी सरकार ने दिए जोकि आजतक कभी इतने मकान नहीं मिले। इसके अलावा 2006 करोड़ रुपए केंद्र सरकार से हिमाचल के लिए मंजूर हुए हैं, उसकी फॉर्मेलिटी राज्य सरकार को पूरी करनी है जबकि पहले का ही पैसा राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई।