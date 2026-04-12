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HRTC Bus Accident: होशियारपुर जा रही बस का अचानक हुआ ब्रेक फेल, यात्री घायल

Edited By Jyoti M, Updated: 12 Apr, 2026 03:02 PM

bus bound for hoshiarpur suffers sudden brake failure passengers injured

मुबारिकपुर-भरवाई रोड पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। धर्मशाला से होशियारपुर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक की सतर्कता ने कई लोगों की जान बचा ली।

हिमाचल डेस्क। मुबारिकपुर-भरवाई रोड पर रविवार को एक बड़ा सड़क हादसा होते-होते टल गया। धर्मशाला से होशियारपुर जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) की बस के अचानक ब्रेक फेल हो गए, लेकिन चालक की सतर्कता ने कई लोगों की जान बचा ली।

कैसे हुआ हादसा?

जानकारी के अनुसार, बस जब सिद्ध चलेहड़ मार्ग के पास पहुंची, तो उसके ब्रेक ने काम करना बंद कर दिया। बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़ी श्रद्धालुओं की एक गाड़ी से जा टकराई। खतरा बढ़ता देख बस चालक ने हिम्मत दिखाई और बस को खाई में गिरने से बचाने के लिए पास की एक पहाड़ी से टकरा दिया।

घायलों की स्थिति

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हादसे के वक्त बस में लगभग 50 यात्री सवार थे। पहाड़ी से टकराने के कारण बस में मौजूद 12 से ज्यादा यात्री घायल हो गए हैं। सभी घायलों को तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सिविल अस्पताल अंब ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है।

पुलिस की कार्रवाई

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। डीएसपी अनिल पटियाल ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है और स्थिति का जायजा लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

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