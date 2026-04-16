Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • परिजनों को थी उम्मीद...पर मिली गम की खबर, 14 दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव

परिजनों को थी उम्मीद...पर मिली गम की खबर, 14 दिन से लापता युवक का झाड़ियों में मिला शव

Edited By Vijay, Updated: 16 Apr, 2026 06:37 PM

body of missing youth recovered

पर्यटन नगरी डल्हौजी के सुभाष चौक-बस स्टैंड मार्ग पर वीरवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नील कमल उर्फ मिट्ठू (40) निवासी सदर बाजार डल्हौजी के रूप में हुई है, जो पिछले कई दिनों से लापता था।

डल्हौजी (शमशेर): पर्यटन नगरी डल्हौजी के सुभाष चौक-बस स्टैंड मार्ग पर वीरवार को एक युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मृतक की पहचान नील कमल उर्फ मिट्ठू (40) निवासी सदर बाजार डल्हौजी के रूप में हुई है, जो पिछले कई दिनों से लापता था।

जानकारी के अनुसार वीरवार को सुभाष चौक-बस स्टैंड मार्ग पर स्थानीय लोगों को तेज दुर्गंध महसूस हुई, जिसकी सूचना नगर परिषद को दी गई। मौके पर पहुंचे नगर परिषद के कर्मचारियों ने जब छानबीन की, तो एक निजी भवन के पीछे सड़क से नीचे झाड़ियों में शव पड़ा मिला। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और परिजनों को शिनाख्त के लिए बुलाया। कपड़ों और जूतों के आधार पर परिजनों ने शव की पहचान नील कमल के रूप में की।

बता दें कि नील कमल 2 अप्रैल से लापता था। परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, लेकिन कोई सुराग न मिलने पर पुलिस थाना डल्हौजी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस भी युवक की तलाश में जुटी हुई थी। परिजनों को उम्मीद थी नील कमल सकुशल मिल जाएगा, लेकिन वीरवार को जब उसका शव बरामद हुआ तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा।

प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि व्यक्ति की मौत संभवतः सड़क मार्ग से ऊंचाई से गिरने के कारण हुई है। परिजनों ने भी इस मामले में फिलहाल कोई संदेह नहीं जताया है। एसपी चम्बा विजय कुमार सकलानी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि शव का पोस्टमार्टम नागरिक अस्पताल डल्हौजी में करवाया गया और बाद में परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है।

और ये भी पढ़े

हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबरें पढ़ने के लिए हमारे WhatsApp group को Join करें

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!