  • Kangra: 9 वर्षीय बच्चे का शव जंगल से बरामद, गला दबाकर की थी हत्या...आराेपी गिरफ्तार

Edited By Vijay, Updated: 10 Sep, 2025 05:12 PM

body of child recovered from the forest he was strangulated to death accused

देहरा के खबली में निर्माणाधीन सीयू कैंपस से गायब प्रवासी मजदूर के 9 वर्षीय बच्चे का शव 6 दिन बाद जंगल से बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार जांच के बाद पुलिस ने हत्या की इस पहेली को सुलझा लिया है।

देहरा (सेठी): देहरा के खबली में निर्माणाधीन सीयू कैंपस से गायब प्रवासी मजदूर के 9 वर्षीय बच्चे का शव 6 दिन बाद जंगल से बरामद हुआ, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। लगातार जांच के बाद पुलिस ने हत्या की इस पहेली को सुलझा लिया है। इस मामले में लक्ष्मी (31) नाम के व्यक्ति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक लक्ष्मी भी प्रवासी है और आपसी विवाद के चलते उसने गुस्से में बच्चे का गला दबाकर हत्या कर दी थी तथा शव को एचआरटीसी वर्कशॉप के साथ लगते जंगल में फैंक दिया था।

इस बारे जानकारी देते हुए एसपी देहरा मयंक चौधरी ने बताया कि घटना 4 सितम्बर की है, जिसमें बिहार से मजदूरी करने आए व्यक्ति ने अपने बच्चे के गायब होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने एसडीआरएफ, डॉग स्क्वायड, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी फुटेज की मदस से मामले को सुलझाने का प्रयास किया।

जांच में डीएसपी डाडासीबा राजकुमार के नेतृत्व में आरोपी लक्ष्मी से सख्ती से पूछताछ की गई , जिस पर लक्ष्मी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपी को घटनास्थल पर ले जाकर वारदात की पूरी जानकारी ली। वहीं बच्चे के शव को सिविल अस्पताल देहरा भेजकर पोस्टमार्टम करवाया गया। मृतक के परिजनों ने शव की पहचान की है।

सूत्रों की मानें तो पुलिस को इस मामले में बच्चे के परिजनों पर भी शक है। प्रारंभिक जांच में यह सामने आया कि हत्या के पीछे सिर्फ आपसी रंजिश नहीं बल्कि कुछ और गंभीर कारण भी हो सकते हैं। पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। मामले में एसएचओ अजय,  हैड कांस्टेबल योगेश, कांस्टेबल विकास, कांस्टेबल पम्मू,  हैड कांस्टेबल राजेश,  कांस्टेबल अतुल, राजेश व पुष्पेंद्र का अहम भूमिका निभाई है। वहीं एसपी देहरा मयंक चौधरी ने  कहा कि यह बेहद शर्मनाक घटना है। हम हर पहलू की जांच कर रहे हैं। आमजन से अनुरोध है कि यदि कोई जानकारी हो तो पुलिस से सांझा करें।

